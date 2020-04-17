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      Що готують для заробітчан після перемоги над пандемією: пояснення Зеленського

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      Зеленський розповів про можливості для заробітчан в Україні / GettyImages

      Держава заохочуватиме спеціальними програмами заробітчан, які повернулись з-за кордону в Україну через пандемію коронавірусу.

      Особливо важливо зараз – збільшення робочих місць, про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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      Глава держави наголошує, попри спалах коронавірусу – їхня кількість росте. У цьому, зокрема, допомагає подальше розширення програми "Велике будівництво".

      Давайте подивимось на тих людей, які через коронавірус приїхали в Україну, я впевнений, не тимчасово, з країн, де вони працювали. Вони приїхали – гарні робочі руки, люди кмітливі, міцні, бо змогли поїхати з України в нікуди, 
      – сказав Зеленський. 

      Він пояснив, що у таких людей "є невеличкий капітал". За словами президента, держава створюватиме відповідні умови для розвитку.

      "Ми їм запропонуємо такі програми, включаючи іпотечні, що вони зможуть одразу після коронавірусу відкрити свій маленький чи середній бізнес – який захочуть", – наголосив він.

      Що відомо про "Велике будівництво"

      Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

      У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

      • 6,5 тисяч кілометрів доріг;
      • 236 шкіл;
      • 155 дитсадків;
      • 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
      • 422 медичні амбулаторії;
      • 169 спорткомплексів. 
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Володимир Зеленський Бізнес Президент України Заробітчани Новини політики
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