Що готують для заробітчан після перемоги над пандемією: пояснення Зеленського
Держава заохочуватиме спеціальними програмами заробітчан, які повернулись з-за кордону в Україну через пандемію коронавірусу.
Особливо важливо зараз – збільшення робочих місць, про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
До теми Іноземні країни готові висилати за українськими заробітчанами чартери, – Кулеба
Глава держави наголошує, попри спалах коронавірусу – їхня кількість росте. У цьому, зокрема, допомагає подальше розширення програми "Велике будівництво".
Давайте подивимось на тих людей, які через коронавірус приїхали в Україну, я впевнений, не тимчасово, з країн, де вони працювали. Вони приїхали – гарні робочі руки, люди кмітливі, міцні, бо змогли поїхати з України в нікуди,
– сказав Зеленський.
Він пояснив, що у таких людей "є невеличкий капітал". За словами президента, держава створюватиме відповідні умови для розвитку.
"Ми їм запропонуємо такі програми, включаючи іпотечні, що вони зможуть одразу після коронавірусу відкрити свій маленький чи середній бізнес – який захочуть", – наголосив він.
Що відомо про "Велике будівництво"
Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.
У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:
- 6,5 тисяч кілометрів доріг;
- 236 шкіл;
- 155 дитсадків;
- 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
- 422 медичні амбулаторії;
- 169 спорткомплексів.
Читайте також
-
На Львівщині влаштували хресну ходу для виносу плащаниці: поліція відкрила справусьогодні , 15:56
-
Задимлення в Дніпрі та Запоріжжі: де в містах забруднене повітря та яка причинасьогодні , 16:07
-
Скасування Путіним параду на 9 травня: чому причина не в коронавірусісьогодні , 18:47
-
Який радіаційний фон у Києві та областісьогодні , 18:49
-
Коли відновляться авіаперевезення в Україні: прогноз Крикліясьогодні , 20:10
-
Де в Україні найсумлінніше дотримуються карантину: неочікувані данісьогодні , 21:48