Зеленский рассказал, как будет склонять Путина в своей позиции относительно границы

Во время переговоров в нормандском формате Владимир Зеленский и Владимир Путин имели принципиально разные позиции по восстановлению украинской контроля над рубежом. Впрочем, уже после встречи президент Украины заявил, что у него есть несколько идей, как убедить руководителя Кремля, и он уже начал их обсуждать.

Владимир Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля за рубежом. Об этом он заявил во время общения с журналистами в отеле в Париже.

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Моя позиция состоит в том, что восстановление контроля за рубежом должно состояться до выборов. К сожалению, я считаю, что самый большой проигрыш для Украины в Минске – это граница,

– убежден президент.

В то же время позиция Владимира Путина заключается в том, что восстановление контроля за рубежом должно произойти уже после проведения выборов. Зеленский же подчеркнул, что в общем коммюнике есть формулировка о "политических вопросах и шагах по безопасности, которые приведут к возможности проведения выборов".

"Для Украины граница – это шаг оборонный, для России – политический. Мы заложники Минска, но я сказал ему, что мы на это не пойдем, а он – что не видит другого выхода. Но мы потом начали говорить об этом и договорились, что надо поговорить", – сказал Владимир Зеленский.

О чем Зеленский и Путин договорились в Париже