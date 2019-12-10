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      Зеленский рассказал, как будет склонять Путина в своей позиции относительно границы

      1 Читати новину українською
      Зеленский хочет создать отдельную группу в Минске, которая будет заниматься вопросами украинской границы / ukrinform.ua

      Во время переговоров в нормандском формате Владимир Зеленский и Владимир Путин имели принципиально разные позиции по восстановлению украинской контроля над рубежом. Впрочем, уже после встречи президент Украины заявил, что у него есть несколько идей, как убедить руководителя Кремля, и он уже начал их обсуждать.

      Владимир Зеленский предложил создать отдельную подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного восстановления украинского контроля за рубежом. Об этом он заявил во время общения с журналистами в отеле в Париже.

      Важно! Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

      Моя позиция состоит в том, что восстановление контроля за рубежом должно состояться до выборов. К сожалению, я считаю, что самый большой проигрыш для Украины в Минске – это граница,
      – убежден президент.

      В то же время позиция Владимира Путина заключается в том, что восстановление контроля за рубежом должно произойти уже после проведения выборов. Зеленский же подчеркнул, что в общем коммюнике есть формулировка о "политических вопросах и шагах по безопасности, которые приведут к возможности проведения выборов".

      "Для Украины граница – это шаг оборонный, для России – политический. Мы заложники Минска, но я сказал ему, что мы на это не пойдем, а он – что не видит другого выхода. Но мы потом начали говорить об этом и договорились, что надо поговорить", – сказал Владимир Зеленский.

      О чем Зеленский и Путин договорились в Париже

      • Следующая встреча нормандской четверки должна состояться через 4 месяца;
      • До 31 декабря должен состояться новый обмен пленными;
      • Полное прекращение огня на Донбассе должно быть завершено до 31 декабря;
      • Разведение войск на Донбассе состоится в трех новых точках.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Новости Украины Новости политики Минские договоренности Война на Донбассе Оккупированные территории
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