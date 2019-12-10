Зеленський розповів, як схилятиме Путіна до своєї позиції щодо кордону

Під час перемовин у нормандському форматі Володимир Зеленський та Володимир Путін мали принципово різні позиції щодо відновлення українського контролю за кордоном. Втім вже опісля зустрічі президент України заявив, що у нього є кілька ідей, як переконати очільника Кремля, і він вже почав їх обговорювати.

Володимир Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю за кордоном. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у готелі в Парижі.

Важливо! Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

Моя позиція полягає, що відновлення контролю за кордоном має відбутися до виборів. На жаль, я вважаю, що найбільший програш для України в Мінську – це кордон,

– переконаний президент.

Водночас позиція Володимира Путіна полягає у тому, що відновлення контролю за кордоном має відбутися вже після проведення виборів. Зеленський ж підкреслив, що у загальному комінюке є формулювання про "політичні та безпекові кроки, які призведуть до можливості проведення виборів".

"Для України кордон – це безпековий крок, для Росії – політичний. Ми заручники Мінську, але я сказав йому, що ми на це не підемо, а він – що не бачить іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і дійшли згоди, що треба поговорити", – сказав Володимир Зеленський.

Про що Зеленський і Путін домовилися у Парижі