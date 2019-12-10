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      Зеленський розповів, як схилятиме Путіна до своєї позиції щодо кордону

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      Зеленський хоче окрему групу у Мінську, яка займатиметься питаннями українського кордону / ukrinform.ua

      Під час перемовин у нормандському форматі Володимир Зеленський та Володимир Путін мали принципово різні позиції щодо відновлення українського контролю за кордоном. Втім вже опісля зустрічі президент України заявив, що у нього є кілька ідей, як переконати очільника Кремля, і він вже почав їх обговорювати.

      Володимир Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю за кордоном. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у готелі в Парижі.

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      Моя позиція полягає, що відновлення контролю за кордоном має відбутися до виборів. На жаль, я вважаю, що найбільший програш для України в Мінську  – це кордон,
      – переконаний президент.

      Водночас позиція Володимира Путіна полягає у тому, що відновлення контролю за кордоном має відбутися вже після проведення виборів. Зеленський ж підкреслив, що у загальному комінюке є формулювання про "політичні та безпекові кроки, які призведуть до можливості проведення виборів".

      "Для України кордон – це безпековий крок, для Росії – політичний. Ми заручники Мінську, але я сказав йому, що ми на це не підемо, а він – що не бачить іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і дійшли згоди, що треба поговорити", – сказав Володимир Зеленський.

      Про що Зеленський і Путін домовилися у Парижі

      • Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися через 4 місяці;
      • До 31 грудня має відбутися новий обмін полоненими;
      • Повне припинення вогню на Донбасі має бути до 31 грудня;
      • Розведення військ на Донбасі відбудеться у трьох нових точках.
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      9 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Володимир Путін Новини політики Окуповані території Війна на Донбасі Мінські домовленості
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