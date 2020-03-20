12:33
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Зеленский рассказал о звонке матери и спор о соблюдении карантина

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как звонил своей маме и убеждал ее оставаться дома. После длительных споров Зеленскому таки это удалось.

      Врачи остаются на работе ради вас, поэтому оставайтесь дома ради них, подчеркнул президент во время своего традиционного обращения к украинцам.

      Важно В Украине выздоровел первый больной от коронавируса

      Я позвонил своей маме. Все эти дни я убеждал ее оставаться дома, а она не слушалась. Мол, лучше ее никто не выберет нужные продукты. И в конце концов мне удалось ее убедить,
      – рассказал Владимир Зеленский.

      Он призвал и всех других позвонить своим родителям, дедушкам и бабушкам, привезти им все необходимое или заказать им онлайн-доставку продуктов и лекарств.

      "Научите их и самих заказывать онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, банках и на почте. Попросите их оставаться дома, не давайте, пожалуйста, вирусу шансов", – подчеркнул президент.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:15 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 12:00 Судьба Украины решится в Минске
      Юрій Бутусов
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      сегодня , 10:45 Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук