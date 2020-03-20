Зеленский рассказал о звонке матери и спор о соблюдении карантина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как звонил своей маме и убеждал ее оставаться дома. После длительных споров Зеленскому таки это удалось.

Врачи остаются на работе ради вас, поэтому оставайтесь дома ради них, подчеркнул президент во время своего традиционного обращения к украинцам.

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Я позвонил своей маме. Все эти дни я убеждал ее оставаться дома, а она не слушалась. Мол, лучше ее никто не выберет нужные продукты. И в конце концов мне удалось ее убедить,

– рассказал Владимир Зеленский.

Он призвал и всех других позвонить своим родителям, дедушкам и бабушкам, привезти им все необходимое или заказать им онлайн-доставку продуктов и лекарств.

"Научите их и самих заказывать онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, банках и на почте. Попросите их оставаться дома, не давайте, пожалуйста, вирусу шансов", – подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео