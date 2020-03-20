Зеленський розповів про дзвінок матері і суперечку про дотримання карантину

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як телефонував своїй мамі і переконував її залишатися вдома. Після тривалих суперечок Зеленському таки це вдалося.

Лікарі залишаються на роботі заради вас, тож залишайтеся вдома заради них, наголосив президент під час свого традиційного звернення до українців.

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Я подзвонив своїй мамі. Усі ці дні я переконував її залишатися вдома, а вона не слухалася. Мовляв, краще за неї ніхто не вибере потрібні продукти. Та зрештою мені вдалося її переконати,

– розповів Володимир Зеленський.

Він закликав і усіх інших зателефонувати своїм батькам, дідусям і бабусям, привезти їм усе необхідне чи замовити їм онлайн-доставку продуктів і ліків.

"Навчіть їх і самих замовляти онлайн-доставку. Зробіть усе, щоб мінімізувати їхні виходи на вулицю і контакти у магазинах, банках і на пошті. Попросіть їх залишатися вдома, не давайте, будь ласка, вірусу шансів", – наголосив президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео