12:30
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Зеленський розповів про дзвінок матері і суперечку про дотримання карантину

      -
      Зеленський просить українців переконати батьків залишатися вдома / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як телефонував своїй мамі і переконував її залишатися вдома. Після тривалих суперечок Зеленському таки це вдалося.

      Лікарі залишаються на роботі заради вас, тож залишайтеся вдома заради них, наголосив президент під час свого традиційного звернення до українців.

      Важливо В Україні одужав перший хворий від коронавірусу

      Я подзвонив своїй мамі. Усі ці дні я переконував її залишатися вдома, а вона не слухалася. Мовляв, краще за неї ніхто не вибере потрібні продукти. Та зрештою мені вдалося її переконати,
      – розповів Володимир Зеленський.

      Він закликав і усіх інших зателефонувати своїм батькам, дідусям і бабусям, привезти їм усе необхідне чи замовити їм онлайн-доставку продуктів і ліків.

      "Навчіть їх і самих замовляти онлайн-доставку. Зробіть усе, щоб мінімізувати їхні виходи на вулицю і контакти у магазинах, банках і на пошті. Попросіть їх залишатися вдома, не давайте, будь ласка, вірусу шансів", – наголосив президент.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:15 Новини про коронавірус 20 березня: Київ за крок до надзвичайної ситуації, одужав перший хворий
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 12:00 Доля України вирішиться у Мінську
      Юрій Бутусов
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      сьогодні , 10:45 Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук