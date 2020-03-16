Зеленский собрал срочное заседание Кабмина относительно коронавируса, – СМИ

Президент Владимир Зеленский в своем Офисе собрал заседание с представителями Кабинета Министров. По предварительной информации, продолжается обсуждение мер, которые могут помочь противодействовать пандемии коронавируса в Украине.

Сейчас в Офисе Президента находится весь Кабмин, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

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Телеграм-канал "Резидент" пишет, что ситуация с распространением эпидемии коронавируса идет быстрее, чем предполагали в Офисе Президента.

Сейчас более 100 человек находятся на проверке с возможным диагнозом коронавируса. Вот почему необходимо вводить чрезвычайное положение,

– говорится в сообщении.

Что известно о чрезвычайном положении?

Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности закрытия развлекательных заведений и мест пребывания большого количества людей. Во время чрезвычайного положения осуществляется усиленная охрана общественного порядка, временно прекращают работу торговые центры, кинотеатры, выставки, запрещены масовизаходы, ограничения на въезд и выезд из страны. Добавим, что такие ограничения уже существуют в Украине.

Какие страны уже ввели режим чрезвычайное положение:

Болгария;

Словакия;

Венгрия;

Чехия;

литья;

Латвия;

Эстония;

Испания;

США.

Отметим, что по состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.

Коронавирус в Украине: главное

С 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев , а с 17 марта прекращается авиасообщение.

, а с 17 марта прекращается авиасообщение. В Украине ввели общегосударственный карантин. Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками и концерты.

Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.

Во львовской инфекционной больнице у 8 пациентов подозревают коронавирус. Их госпитализировали и изолировали от контакта с другими людьми.



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