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      Зеленский собрал срочное заседание Кабмина относительно коронавируса, – СМИ

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      Президент Владимир Зеленский в своем Офисе собрал заседание с представителями Кабинета Министров. По предварительной информации, продолжается обсуждение мер, которые могут помочь противодействовать пандемии коронавируса в Украине.

      Сейчас в Офисе Президента находится весь Кабмин, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

      Обратите внимание Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса: детали

      Телеграм-канал "Резидент" пишет, что ситуация с распространением эпидемии коронавируса идет быстрее, чем предполагали в Офисе Президента.

      Сейчас более 100 человек находятся на проверке с возможным диагнозом коронавируса. Вот почему необходимо вводить чрезвычайное положение,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о чрезвычайном положении?
      Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности закрытия развлекательных заведений и мест пребывания большого количества людей. Во время чрезвычайного положения осуществляется усиленная охрана общественного порядка, временно прекращают работу торговые центры, кинотеатры, выставки, запрещены масовизаходы, ограничения на въезд и выезд из страны. Добавим, что такие ограничения уже существуют в Украине.

      Какие страны уже ввели режим чрезвычайное положение:

      • Болгария;
      • Словакия;
      • Венгрия;
      • Чехия;
      • литья;
      • Латвия;
      • Эстония;
      • Испания;
      • США.

      Отметим, что по состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.

      Коронавирус в Украине: главное

      • С 16 марта Украина закрыла границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.
      • В Украине ввели общегосударственный карантин. Он продлится с 12 марта до 4 апреля. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками и концерты.
      • Города вводят более жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.
      • Во львовской инфекционной больнице у 8 пациентов подозревают коронавирус. Их госпитализировали и изолировали от контакта с другими людьми.

      Коронавірус
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Владимир Зеленский Чрезвычайное положение Офіс Президента Кабинет Министров Украины
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