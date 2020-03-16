Зеленський зібрав термінове засідання Кабміну щодо коронавірусу, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський у своєму Офісі зібрав засідання з представниками Кабінету Міністрів. За попередньою інформацією, триває обговорення заходів, які можуть допомогти протидіяти пандемії коронавірусу в Україні.

Наразі в Офісі Президента перебуває весь Кабмін, пише "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело.

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Телеграм-канал "Резидент" пише, що ситуація з поширенням епідемії коронавірусу йде швидше ніж припускали в Офісі Президента.

Наразі понад 100 осіб перебувають на перевірці з можливим діагнозом коронавірус. Ось чому необхідно вводити надзвичайний стан,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про надзвичайний стан?Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема закриття розважальних закладів та місць перебування великої кількості людей. Під час надзвичайного стану здійснюється посилена охорона громадського порядку, тимчасово припиняють роботу торговельні центри, кінотеатри, виставки, заборонені масові заходи; обмеження на в'їзд і виїзд з країни. Додамо, що такі обмеження вже існують в Україні.

Які країни вже ввели режим надзвичайний стан:

Болгарія;

Словаччина;

Угорщина;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Іспанія;

США.

Зазначимо, що станом на 16 березня в Україні зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.

Коронавірус в Україні: головне

З 16 березня Україна закрила кордон для іноземців , а з 17 березня припиняється авіасполучення.

, а з 17 березня припиняється авіасполучення. В Україні ввели загальнодержавний карантин. Він триватиме з 12 березня до 4 квітня. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками та концерти.

Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.

У львівській інфекційній лікарні у 8 пацієнтів підозрюють коронавірус. Їх госпіталізували та ізолювали від контактів з іншими людьми.



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