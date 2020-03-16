15:04
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Зеленський зібрав термінове засідання Кабміну щодо коронавірусу, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Президент України Володимир Зеленський / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський у своєму Офісі зібрав засідання з представниками Кабінету Міністрів. За попередньою інформацією, триває обговорення заходів, які можуть допомогти протидіяти пандемії коронавірусу в Україні.

      Наразі в Офісі Президента перебуває весь Кабмін, пише "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело.

      Зверніть увагу Рада збереться на позачергове засідання через коронавірус: деталі

      Телеграм-канал "Резидент" пише, що ситуація з поширенням епідемії коронавірусу йде швидше ніж припускали в Офісі Президента.

      Наразі понад 100 осіб перебувають на перевірці з можливим діагнозом коронавірус. Ось чому необхідно вводити надзвичайний стан,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про надзвичайний стан?Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема закриття розважальних закладів та місць перебування великої кількості людей. Під час надзвичайного стану здійснюється посилена охорона громадського порядку, тимчасово припиняють роботу торговельні центри, кінотеатри, виставки, заборонені масові заходи; обмеження на в'їзд і виїзд з країни. Додамо, що такі обмеження вже існують в Україні.

      Які країни вже ввели режим надзвичайний стан:

      • Болгарія;
      • Словаччина;
      • Угорщина;
      • Чехія;
      • Литва;
      • Латвія;
      • Естонія;
      • Іспанія;
      • США.

      Зазначимо, що станом на 16 березня в Україні зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.

      Коронавірус в Україні: головне

      • З 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення.
      • В Україні ввели загальнодержавний карантин. Він триватиме з 12 березня до 4 квітня. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками та концерти.
      • Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.
      • У львівській інфекційній лікарні у 8 пацієнтів підозрюють коронавірус. Їх госпіталізували та ізолювали від контактів з іншими людьми.

      Коронавірус
      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Володимир Зеленський Надзвичайний стан Офіс Президента Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:50 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 12:51 Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани
      Альона Захарова
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 12:14 Коронавірус наш, або Шість років потому
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук