Зеленский сознательно отказался от популизма в программе, – политолог

Владимир Зеленский, который на днях подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты, стал "джокером" этой избирательной кампании.

Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев.

"Это – джокер, на которого не рассчитывали ни Петр Алексеевич, ни другие участники избирательной гонки. Если проводить аналогии с картежной игрой, то джокер – это карта, которая несет очень мощный элемент необратимого, которая является началом чего-то нового. Снисходительное отношение старых политиков к Зеленскому оказалось очень большой ошибкой", – отметил он.

По словам эксперта, предвыборная программа, которую представил Владимир Зеленский в день подачи документов в ЦИК, профессиональная и качественная – несмотря на негативные отзывы о заявленях артиста о совместном написании документа с избирателями.

"Программа достаточно профессиональная, взвешенная. Она оказалась достаточно качественной. Это – не популистская программа, она не дает хлеба троллям", – заявил политолог.

В то же время Андрей Золотарев считает, что команда Владимира Зеленского сознательно отказалась добавлять в программу популистские обещания – в частности, по снижению тарифов на газ или повышению соцстандартов.

Это сделано сознательно. Наши политики действуют по схеме "обещайте всем – все", "за все хорошее и против всего плохого". И люди чувствуют нереальность таких обещаний, как снизить тарифы на газ в четыре раза. Главное, что позиционирует Зеленского, – он не такой как "они". И когда "они" играют против Зелинского, это действует в его пользу,

– пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что документ рассчитан на более широкий круг людей, чем возрастная группа от 18 до 35 лет, которую ряд политологов ранее называла целевой аудиторией Зеленского.

"Зеленский рассчитывает на адекватных украинцев. Не на "вишиватников" или "ватников", а на людей, которые хотят, чтобы в стране все стало с головы на ноги. И этому общественному запросу Зеленский отвечает, учитывая его заявления и действия", – сказал политолог.