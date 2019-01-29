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      Зеленський свідомо відмовився від популізму у програмі, – політолог

      297 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Володимир Зеленський, який днями подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти, став "джокером" цієї виборчої кампанії.

      Таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов.

      "Це – джокер, на якого не розраховували ні Петро Олексійович, ні інші учасники виборчих перегонів. Якщо проводити аналогії з картярською грою, то джокер – це карта, яка несе дуже потужний елемент незворотного, яка є початком чогось нового. Поблажливе ставлення старих політиків до Зеленського виявилося дуже великою помилкою", – зазначив він.

      За словами експерта, передвиборча програма, яку представив Володимир Зеленський у день подачі документів до ЦВК, є професійною та якісною – попри негативні відгуки щодо заяв артиста про спільне написання документу з виборцями.

      "Програма досить професійна, виважена. Вона виявилася досить якісною. Це – не популістська програма, вона не дає хліба тролям", – заявив політолог.

      Водночас Андрій Золотарьов вважає, що команда Володимира Зеленського свідомо відмовилася додавати у програму популістські обіцянки – зокрема, щодо зниження тарифів на газ чи підвищення соцстандартів.

      Це зроблено свідомо. Наші політики діють за схемою "обіцяйте всім – усе", "за все добре і проти всього поганого". І люди відчувають несправжність таких обіцянок, як знизити тарифи на газ в чотири рази. Головне, що позиціонує Зеленського, – він не такий як "вони". І коли "вони" грають проти Зеленського, це діє на його користь, 
      – пояснив експерт.

      Він підкреслив, що документ розрахований на ширше коло людей, ніж вікова група від 18 до 35 років, яку низка політологів раніше називала цільовою аудиторією Зеленського.

      "Зеленський розраховує на адекватних українців. Не на "вишиватників" чи "ватників", а на людей, які бажають, щоб в країні все стало з голови на ноги. І цьому суспільному запиту Зеленський відповідає, зважаючи на його заяви і дії", – сказав політолог.

      Теги: Новини політики Володимир Зеленський ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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