Зеленский созывает бизнесменов на встречу

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Политик заявил, что встреча состоится в ближайшее время, но не указал точных даты и места.

"Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", – пообещал Зеленский на своей Facebook-странице.

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"Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу – уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "и", – добавил политик.