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      Зеленский созывает бизнесменов на встречу

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      Зеленский пригласил на встречу представители бизнеса в Украине
      Зеленский пригласил на встречу представители бизнеса в Украине / Getty Images

      Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Политик заявил, что встреча состоится в ближайшее время, но не указал точных даты и места.

      "Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", – пообещал Зеленский на своей Facebook-странице.

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      "Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу – уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "и", – добавил политик.

      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского.

       

      обіцянки Зеленського

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Бизнес Президент Украины
      Источник: 24 канал
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