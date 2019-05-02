Зеленский созывает бизнесменов на встречу
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Политик заявил, что встреча состоится в ближайшее время, но не указал точных даты и места.
"Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", – пообещал Зеленский на своей Facebook-странице.
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"Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу – уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "и", – добавил политик.
30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского.