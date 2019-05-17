Зеленский созывает всех желающих на встречу перед инаугурацией

Новоизбранный президент Владимир Зеленский призывает всех желающих украинцев прийти на встречу с ним к Мариинскому парку утром 20 мая перед инаугурацией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что присяга новоизбранного президента состоится только перед депутатами, но другие смогут увидеть это на экранах.

Какова процедура инаугурации Президента Украины?

Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает другие вопросы. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда.



Торжественное заседание по случаю вступления в должность Президента Украины открывает председатель ВР, далее раздается государственный гимн Украины. Позже спикер сообщает о присутствующих на торжественном заседании лицах и предоставляет слово председателю ЦИК для объявления результатов президентских выборов.



Следующее, председатель КС сообщает о выполнении новоизбранным Президентом Украины всех Конституционных требований относительно несовместимости с должностью Президента Украины, отсутствия иных обстоятельств, исключающих принесения им присяги. После этого приглашает к трибуне новоизбранного Президента Украины и вручает ему текст присяги украинскому народу, содержание которой определено Конституцией.



Новоизбранный президент, положив правую руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее и передает подписанный текст председателю Конституционного суда. Последний, со своей стороны, объявляет, что новоизбранный Президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил на пост Президента Украины.



В итоге председатель Конституционного суда Украины передает Председателю Верховной Рады Украины текст присяги украинскому народу, подписанный Президентом Украины. Председатель ЦИК вручает новоизбранному Президенту Украины удостоверение Президента Украины, а председатель Конституционного суда – официальные символы власти Президента Украины (флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины).



В завершение, новый президент провозглашает обращение к украинскому народу — инаугурационную речь с трибуны Верховной Рады, после чего занимает место в сессионном зале парламента возле флага Президента Украины. Председатель Верховной Рады Украины закрывает торжественное заседание, посвященное вступлению в должность новоизбранного Президента Украины. Звучит Государственный гимн Украины.

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