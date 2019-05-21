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      Зеленский требует отмены "мажоритарки": появилась реакция Садового

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      Андрей Садовый об отмене "мажоритарки"
      Андрей Садовый об отмене "мажоритарки" / 24 канал

      Отмена "мажоритарки" и снижение проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% даст возможность увеличить количество новых людей в Верховной Раде.

      Такое мнение высказал мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый в эфире 24 канала. По его словам, у парламента есть сутки, чтобы изменить нормы закона.

      Читайте также: Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады

      "Я убежден, что мажоритарка – это зло, ее надо убирать. Однако вопрос в том, будут ли политики готовы к этим решениям. Сегодня ведутся большие споры. 22 мая мы увидим, кто есть кто в украинском парламенте", – отметил политик.

      Мажоритарщики, которые "прикормили" себе округа, не хотят от этого уходить. Однако это очень дорого стоит для украинского бюджета – это миллиарды, которые можно было дать на образование и медицину,
      – заявил Садовый.

      Он убежден, что за изменения в избирательном законе надо проголосовать, в частности, "Самопомич" его поддержит.

      "Указ (о роспуске парламента, – 24 канал) уже есть и вряд ли кто-то сможет об этом дебатировать. Есть один нюанс, реально коалиции уже не существует два года, но это скрывалось. Я помню десятки запросов к Парубию показать списки коалиции, но он избегал ответа, поэтому указ о роспуске парламента должен был быть подписан еще два года назад. То, что сегодня этот указ есть, то это на мой взгляд, есть правильно. Ведь невозможно наводить порядок в стране, если правительство и парламент не имеют доверия у граждан. Без доверия ты ничего не сделаешь", – пояснил лидер партии "Самопомич".

      По его словам, если 22 мая парламент не проголосует об изменениях в закон, то рейтинг партии Зеленского будет еще выше.

      "Наши политики не понимают момента сегодняшнего дня. Надо принимать очень быстрые и оперативные решения", – подчеркнул политик.


      Что предлагает изменить Зеленский в избирательном законодательстве

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      Теги: Самопомич Андрей Садовой Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Законодательство
      Источник: 24 канал
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