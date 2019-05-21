Зеленський вимагає скасувати "мажоритарку": з'явилась реакція Садового

Скасування "мажоритарки" та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% дасть можливість збільшити кількість нових людей у Верховній Раді.

Таку думку висловив мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий в ефірі 24 каналу. За його словами, парламент має добу, аби змінити норми закону.

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"Я переконаний, що мажоритарка – це зло її треба забирати. Однак питання в тому, чи буде готові політики до цих рішень. Сьогодні тривають великі суперечки. 22 травня ми побачимо, хто є хто в українському парламенті", – зазначив політик.

Мажоритарники, які "підгодували" собі округи, не хочуть від цього йти. Однак це дуже дорого коштує для українського бюджету – це мільярди, які можна було дати на освіту та медицину,

– заявив Садовий.

Він переконаний, що за зміни у виборчому законі треба проголосувати, зокрема, "Самопоміч" його підтримає.

Що таке мажоритарка?Це, коли ви голосуєте за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.

"Указ (про розпуск парламенту, – 24 канал) вже є і навряд чи хтось зможе про це дебатувати. Є один нюанс, реально коаліції вже не існує два роки, але це приховувалось. Я пам’ятаю десятки запитів до Парубія показати списки коаліції, але він уникав відповіді, тому указ про розпуск парламенту мав бути підписаним ще два роки назад. Те, що сьогодні цей указ є, то це на мою думку, є правильно. Адже неможливо наводити лад в країні, якщо уряд і парламент немає довіри у громадян. Без довіри ти нічого не зробиш", – пояснив лідер партії "Самопоміч".

За його словами, якщо 22 травня парламент не проголосує про зміни в законі, то рейтинг партії Зеленського буде ще вищий.

"Наші політики не розуміють моменту сьогоднішнього дня. Треба приймати дуже швидкі та оперативні рішення", – наголосив політик.



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