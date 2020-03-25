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      Зеленский требует закрыть большие продовольственные рынки

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      Владимир Зеленский провел селекторное совещание в режиме онлайн. Президент Украины призвал закрыть большие продовольственные рынки из-за вспышки коронавируса.

      Владимир Зеленский во время совещания пообщался с мэрами областных центров и председателями облгосадминистраций, сообщили в пресс-службе ОПУ.

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      Президент подчеркнул, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны ли эти рынки в населенном пункте.

      Во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

      Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации,
      – сказал президент.

      Зеленский предложил ограничить количество людей, которые одновременно будут посещать рынок. За этим могут следить патрули.

      По состоянию на вечер 25 марта в Украине обнаружили 125 случаев заболевания коронавирусом. Правительство продлило карантин до 25 апреля.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Офіс Президента
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