Зеленский требует закрыть большие продовольственные рынки

Владимир Зеленский провел селекторное совещание в режиме онлайн. Президент Украины призвал закрыть большие продовольственные рынки из-за вспышки коронавируса.

Владимир Зеленский во время совещания пообщался с мэрами областных центров и председателями облгосадминистраций, сообщили в пресс-службе ОПУ.

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Президент подчеркнул, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны ли эти рынки в населенном пункте.

Во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации,

– сказал президент.

Зеленский предложил ограничить количество людей, которые одновременно будут посещать рынок. За этим могут следить патрули.

По состоянию на вечер 25 марта в Украине обнаружили 125 случаев заболевания коронавирусом. Правительство продлило карантин до 25 апреля.



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