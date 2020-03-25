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      Зеленський вимагає закрити великі продовольчі ринки

      - Читать новость на русском
      Зеленський закликав посилити обмежувальні заходи / Getty Images

      Володимир Зеленський провів селекторну нараду у режимі онлайн. Президент України закликав закрити великі продовольчі ринки через спалах коронавірусу.

      Володимир Зеленський під час наради поспілкувався з міськими головами обласних центрів та головами облдержадміністрацій, повідомили у пресслужбі ОПУ.

      До теми В Україні посилили обмежувальні заходи

      Президент наголосив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні ці ринки у населеному пункті.

      Під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.

      Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації,
      – сказав президент.

      Зеленський запропонував обмежити кількість людей, які одночасно будуть відвідувати ринок. За цим можуть слідкувати патрулі.

      Станом на вечір 25 березня в Україні виявили 125 випадків захворювання на коронавірус. Уряд продовжив карантин до 25 квітня.

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      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Офіс Президента
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