Зеленський вимагає закрити великі продовольчі ринки

Володимир Зеленський провів селекторну нараду у режимі онлайн. Президент України закликав закрити великі продовольчі ринки через спалах коронавірусу.

Володимир Зеленський під час наради поспілкувався з міськими головами обласних центрів та головами облдержадміністрацій, повідомили у пресслужбі ОПУ.

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Президент наголосив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні ці ринки у населеному пункті.

Під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.

Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації,

– сказав президент.

Зеленський запропонував обмежити кількість людей, які одночасно будуть відвідувати ринок. За цим можуть слідкувати патрулі.

Станом на вечір 25 березня в Україні виявили 125 випадків захворювання на коронавірус. Уряд продовжив карантин до 25 квітня.



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