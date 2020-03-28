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      Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают

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      Вооруженные силы получили главнокомандующего с новыми полномочиями / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил новые полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Это произошло после того, как в Украине разделили обязанности главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ.

      Соответствующий указ о новых полномочиях главнокомандующего, которым является Руслан Хомчак, опубликовал Офис Президента Украины.

      К слову Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем ООС – Наева

      Полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины:

      • осуществлять непосредственное военное руководство ВСУ;
      • осуществлять управление применением ВСУ и подчиненными другими составляющими сил обороны;
      • определять комплект боеспособных сил и средств ВСУ для передачи его Командующий объединенных сил;
      • организовывать поддержание боеспособности Вооруженных сил;
      • осуществлять контроль готовности ВСУ и подчиненных сил, которые должны быть переданы в подчинение для выполнения задач по обороне государства;
      • организовывать контроль за обеспечением ВСУ военной техникой, вооружением и другим имуществом;
      • отчитываться перед президентом и министром обороны относительно достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами;
      • утверждать разработанные органами военного управления документы по развитию и обеспечению видов, отдельных родов войск ВСУ;
      • утверждать документы по применению Вооруженных сил и других составляющих сил обороны во время выполнения боевых задач;
      • организовывать совместную подготовку ВСУ и других составляющих сил обороны для приобретения опыта выполнения боевых задач;
      • организовывать разработку и представление на утверждение стратегического плана применения 3СУ в отпора вооруженной агрессии;
      • выдавать обязательные к выполнению в Вооруженных силах приказы и директивы;
      • утверждать положения о командовании видов, отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины;
      • устанавливать почетные нагрудные знаки главнокомандующего ВСУ и награжу ими военнослужащих, работников Вооруженных сил и других лиц;
      • вносить ходатайство о награждении военнослужащих, работников 3СУ и других лиц государственными наградами Украины и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины;
      • выполнять другие полномочия в соответствии с законами Украины и другими нормативно-правовыми актами.

      Интересно Зеленский одобрил допуск иностранных войск в Украину для учений в 2020 году

      Распределение полномочий главнокомандующего и начальника штаба: кратко

      В течение последних 15 лет в Украине полномочия начальника штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины выполнял один и тот же человек. Начиная с Виктора Ющенко, его назначал президент Украины.

      До этого 3 года в Украине был отдельный начальник штаба, а еще ранее он совмещал свои обязанности с должностью первого заместителя министра обороны Украины.

      Интересна и история создания должности начальника Генштаба ВСУ. Ее ввели во время распада Советского Союза, когда Виктор Чечетов, который на то время был командующим Киевского военного округа, отказался принимать присягу на верность народу Украины.

      Принципы, которые использовали до недавнего времени давно устарели и, например, в странах НАТО их никто не применяет. Суть распределения состоит в том, чтобы разграничить полномочия штаба ВСУ и Министерства обороны. Последнее должно быть гражданским органом власти, который будет осуществлять надзор и ресурсное обеспечение Вооруженных сил.

      Полномочия главнокомандующего ВСУ сейчас исполняет Руслан Хомчак, а начальника Генерального штаба – Сергей Корнийчук.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак Новости политики
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