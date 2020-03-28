Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача ЗСУ: що вони передбачають

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив нові повноваження головнокомандувача Збройних сил України. Це відбулося після того, як в Україні розділили обов'язки головнокомандувача і начальника Генерального штабу ЗСУ.

Відповідний указ про нові повноваження головнокомандувача, яким нині є Руслан Хомчак, опублікував Офіс Президента України.

До слова Зеленський призначив командувачем ЗСУ Руслана Хомчака, а керівником ООС – Наєва

Повноваження головнокомандувача Збройних сил України:

здійснювати безпосереднє військове керівництво ЗСУ;

здійснювати управління застосуванням ЗСУ та підпорядкованими іншими складовими сил оборони;

визначати комплект боєздатних сил і засобів ЗСУ для передачі його Командувачу об’єднаних сил;

організовувати підтримання боєздатності Збройних сил;

здійснювати контроль готовності ЗСУ та підпорядкованих сил, які мають бути передані у підпорядкування для виконання завдань з оборони держави;

організовувати контроль за забезпеченням ЗСУ військовою технікою, озброєнням й іншими майном;

звітувати перед президентом і міністром оборони щодо досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами;

затверджувати розроблені органами військового управління документи щодо розвитку і забезпечення видів, окремих родів військ ЗСУ;

затверджувати документи щодо застосування Збройних сил та інших складових сил оборони під час виконання бойових завдань;

організовувати спільну підготовку ЗСУ та інших складових сил оборони для набуття досвіду з виконання бойових завдань;

організовувати розроблення та подання на затвердження стратегічного плану застосування 3СУ у відсічі збройній агресії;

видавати обов'язкові до виконання у Збройних силах накази і директиви;

затверджувати положення про командування видів, окремих родів військ Збройних Сил України;

встановлювати почесні нагрудні знаки головнокомандувача ЗСУ та нагороджу ними військовослужбовців, працівників Збройних сил й інших осіб;

вносити клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3СУ та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

виконувати інші повноваження відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів.

Цікаво Зеленський схвалив допуск іноземних військ в Україну для навчань у 2020 році

Розподіл повноважень головнокомандувача і начальника штабу: коротко

Протягом останніх 15 років в Україні повноваження начальника штабу і головнокомандувача Збройних сил України виконувала одна і та ж людина. Починаючи з Віктора Ющенка, її призначав президент України.

До цього 3 роки в Україні був окремий начальник штабу, а ще раніше він поєднував свої обов'язки з посадою першого заступника міністра оборони України.

Цікавою є й історія створення посади начальника генштабу ЗСУ. Її запровадили під час розпаду Радянського Союзу, коли Віктор Чечетов, який на той час був командувачем Київського військового округу, відмовився складати присягу на вірність народові України.

Принципи, які використовували до недавна давно застаріли і, наприклад, у країнах НАТО їх ніхто не застосовує. Суть розподілу полягає у тому, щоб розмежувати повноваження штабу ЗСУ і Міністерства оборони. Останнє має бути цивільним органом влади, який лише здійснюватиме нагляд і ресурсне забезпечення Збройних сил.

Повноваження головнокомандувача ЗСУ наразі виконує Руслан Хомчак, а начальника Генерального штабу – Сергій Корнійчук.