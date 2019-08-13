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      Зеленский утвердил состав комиссии госнаград: Богдан станет ее главой

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      Владимир Зеленский утвердил состав комиссии, которую возглавит Богдан
      Владимир Зеленский утвердил состав комиссии, которую возглавит Богдан / 5.ua

      Владимир Зеленский подписал указ об утверждении нового состава комиссии государственных наград и геральдики. Ее главой станет руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

      Кроме Богдана, в состав комиссии вошли экс-министр образования Василий Кремень, работники ОПУ и представители научных кругов.

      Интересно: Владимир Зеленский сменил состав комиссии по вопросам гражданства: список

      Состав комиссии государственных наград:

      Богдан Андрей Иосифович – руководитель Офиса Президента Украины, председатель комиссии;

      Днепров Алексей Сергеевич – руководитель аппарата Офиса Президента Украины, заместитель председателя комиссии;

      Бокотей Андрей Андреевич – профессор кафедры Львовской национальной академии искусств;

      Бузало Виктор Иосифович – член Украинского геральдического общества;

      Гречило Андрей Богданович – председатель Украинского геральдического общества, ведущий научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Н. С. Грушевского НАН Украины;

      Копыленко Александр Любимович – директор Института законодательства Верховной Рады Украины, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины;

      Кремень Василий Григорьевич – президент Национальной академии педагогических наук Украины, академик Национальной академии наук Украины;

      Мазепа Игорь Всеволодович – председатель координационного совета Международной общественной организации "Семья Мазеп";

      Мацко Александр Борисович – член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины;

      Москаленко Юрий Владимирович – координатор Белоцерковской волонтерской группы;

      Осидак Андрей Витальевич – руководитель департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь комиссии;

      Покотило Алексей Иванович – руководитель главного управления по вопросам военной безопасности директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины;

      Савчук Юрий Константинович – старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины;

      Чмырь Николай Васильевич – член Украинского геральдического общества.

      Что известно о комиссии государственных наград?
      Комиссия государственных наград и геральдики – совещательный орган, который образуется при Президенте Украины. Занимается предварительным рассмотрением вопросов, связанных с награждением государственными наградами Украины, и обеспечением единого подхода к развитию наградного и геральдического дела.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Владимир Зеленский Президент Украины Награды Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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