Зеленський затвердив склад комісії держнагород: Богдан стане її очільником

Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового складу комісії державних нагород та геральдики. Її очільником стане керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Крім Богдана, до складу комісії увійшли екс-міністр освіти Василь Кремень, працівники ОПУ та представники наукових кіл.

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Склад комісії державних нагород:

Богдан Андрій Йосипович – керівник Офісу Президента України, голова комісії;

Дніпров Олексій Сергійович – керівник апарату Офісу Президента України, заступник голови комісії;

Бокотей Андрій Андрійович – професор кафедри Львівської національної академії мистецтв;

Бузало Віктор Йосипович – член Українського геральдичного товариства;

Гречило Андрій Богданович – голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України;

Копиленко Олександр Любимович – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України;

Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України;

Мазепа Ігор Всеволодович – голова координаційної ради Міжнародної громадської організації "Родина Мазеп";

Мацько Олександр Борисович – член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України;

Москаленко Юрій Володимирович – координатор Білоцерківської волонтерської групи;

Осідак Андрій Віталійович – керівник департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар комісії;

Покотило Олексій Іванович – керівник головного управління з питань воєнної безпеки директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України;

Савчук Юрій Костянтинович – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України;

Чмир Микола Васильович – член Українського геральдичного товариства.

Що відомо про комісію державних нагород?Комісія державних нагород та геральдики – дорадчий орган, який утворюється при Президентові України. Займається попереднім розглядом питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпеченням єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.