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      Зеленський затвердив склад комісії держнагород: Богдан стане її очільником

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      Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яку очолить Богдан
      Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яку очолить Богдан / 5.ua

      Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового складу комісії державних нагород та геральдики. Її очільником стане керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

      Крім Богдана, до складу комісії увійшли екс-міністр освіти Василь Кремень, працівники ОПУ та представники наукових кіл.

      Цікаво: Володимир Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства: список

      Склад комісії державних нагород:

      Богдан Андрій Йосипович – керівник Офісу Президента України, голова комісії;

      Дніпров Олексій Сергійович – керівник апарату Офісу Президента України, заступник голови комісії;

      Бокотей Андрій Андрійович – професор кафедри Львівської національної академії мистецтв;

      Бузало Віктор Йосипович – член Українського геральдичного товариства;

      Гречило Андрій Богданович – голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України;

      Копиленко Олександр Любимович – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України;

      Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України;

      Мазепа Ігор Всеволодович – голова координаційної ради Міжнародної громадської організації "Родина Мазеп";

      Мацько Олександр Борисович – член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України;

      Москаленко Юрій Володимирович – координатор Білоцерківської волонтерської групи;

      Осідак Андрій Віталійович – керівник департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар комісії;

      Покотило Олексій Іванович – керівник головного управління з питань воєнної безпеки директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України;

      Савчук Юрій Костянтинович – старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України;

      Чмир Микола Васильович – член Українського геральдичного товариства.

      Що відомо про комісію державних нагород?Комісія державних нагород та геральдики – дорадчий орган, який утворюється при Президентові України. Займається попереднім розглядом питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпеченням єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Андрій Богдан Нагороди
      Джерело: 24 канал
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