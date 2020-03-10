Зеленский в британском издании, новый эпизод интервью с Путиным – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 10 марта – Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке британского издания The Guardian. Статья в издании вышла с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". Вышел 10 эпизод интервью с Владимиром Путиным, который на этот раз рассказывал о Второй мировой войне.

Также в выпуске: Российские нефтяные компании потеряли в цене, а также это касается российского рубля. В обменниках вырос курс доллара относительно гривны.