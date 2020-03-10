Зеленський у британському виданні, новий епізод інтерв’ю з Путіним – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 10 березня – Президент України Володимир Зеленський з’явився на обкладинці британського видання – The Guardian. Стаття у виданні вийшла зі заголовком "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується". Вийшов 10 епізод інтерв’ю з Володимиром Путіним, який цього разу розповідав про Другу світову війну.
Також у випуску:
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