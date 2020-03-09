Зеленский вместе с женой почтил память Тараса Шевченко: фото
Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память украинского поэта Тараса Шевченко. Так, 9 марта исполняется 206 лет со дня рождения украинского гения.
Президентская чета возложила цветы к памятнику Шевченко в Киеве. Фото почтения обнародовал Офис Президента.
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Заметим, что в Украине ежегодно чествуют память об этом славном украинском поэте 9 марта. В этот день в 1814 году он родился на Черкащине. Сын крепостных, Шевченко, сумел стать украинским гением и национальным символом – мастером поэтического слова, выдающимся живописцем, основоположником литературного украинского языка.