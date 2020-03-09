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      Зеленський разом із дружиною вшанував пам’ять Тараса Шевченка: фото

      - Читать новость на русском
      Володимир та Олена Зеленські вшановують пам'ять Шевченка / фото Офіс Президента

      Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанував пам’ять українського поета Тараса Шевченка. Так, 9 березня виповнюється 206 років від дня народження українського генія.

      Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятника Шевченку у Києві. Фото зі вшанування оприлюднив Офіс Президента.

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      Зауважимо, що в Україні щороку вшановують пам’ять про цього славетного українського поета 9 березня. У цей день 1814 року він народився на Черкащині. Син кріпаків, Шевченко, зумів стати українським генієм та національним символом – майстром поетичного слова, видатним живописцем, основоположником літературної української мови.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Тарас Шевченко Новини політики Новини України Офіс Президента Олена Зеленська Володимир Зеленський
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