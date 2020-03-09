Зеленський разом із дружиною вшанував пам’ять Тараса Шевченка: фото

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанував пам’ять українського поета Тараса Шевченка. Так, 9 березня виповнюється 206 років від дня народження українського генія.

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятника Шевченку у Києві. Фото зі вшанування оприлюднив Офіс Президента.

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Зауважимо, що в Україні щороку вшановують пам’ять про цього славетного українського поета 9 березня. У цей день 1814 року він народився на Черкащині. Син кріпаків, Шевченко, зумів стати українським генієм та національним символом – майстром поетичного слова, видатним живописцем, основоположником літературної української мови.