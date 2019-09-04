Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконную добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины.

Официальное название документа №2059 – "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины". Законопроект опубликован на сайте парламента и определен как неотложный.

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Что предлагает изменить Зеленский?

Президент предлагает дополнить Уголовный Кодекс новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря". В этой статье определено, что незаконная добыча янтаря наказывается:

штрафом от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 11,9 тысячи до 51 тысячи гривен;

или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

За реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку незаконно добытого янтаря

будут штрафовать на сумму от 51 тысячи до 170 тысяч гривен;

или будут наказывать ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

За такое же преступление, но совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в значительных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, будут лишать свободы на срок от 4 до 7 лет.

Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (17 гривен), указано в тексте проекта. В случае принятия, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Что известно о незаконной добыче янтаря в Украине? Масштабная нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями.



По неофициальным данным, не менее 90% нелегальной добычи янтаря покрывают правоохранители. По словам житомирских старателей, существует неписаная схема пропусков на клондайк. Цена одного "билета" (правда, каковы сроки его действия – точно неизвестно), распространяемого силовиками-"крышевателями" колеблется в пределах 1-1,5 тысячи долларов.



За последние 5 лет ГПУ отчиталась о десятках задержанных в "янтарных дел". Так, по данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела в отношении них так ничем и не завершились.