Как остановить "янтарную мафию": четкий ответ Гнапа

Владимир Зеленский в Житомире требовал увольнений от нескольких чиновников из-за нелегальной добычи янтаря в области. Однако проблема требует не просто замены фамилий на табличках в кабинетах. Ее надо решать системно.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на правду" озвучил журналист Дмитрий Гнап. По его словам, единственный выход из этой проблемы – это легализация добычи янтаря в Украине.

К слову: После визита Зеленского на Житомирщине начали расследование

"Например, на телеканале Discovery или Viasat Explore вы можете увидеть, как решен этот вопрос в США или в Канаде. На этих каналах есть несколько передач о копателях золота", – сказал Гнап.

По его словам, каналы показывают, как старатели объединяются в артели, каждый из которых может, скинувшись деньгами, на открытом аукционе купить право аренды земельного участка. Чтобы законно иметь золото, серебро, нефрит или другие полезные ископаемые.

В случае, если рекультивация не проведена в следующий раз старателей могут не допустить к аукциону. Или вообще оштрафовать на значительную сумму,

– отметил журналист.

"Такая система выгодна всем – местные старатели получают законное право на своей земле добывать полезные ископаемые, местный бюджет получает немалые деньги за продажу лицензий, деньги потом идут на развитие местной медицины, образования или развитие дорог", – пояснил блогер.

Дмитрий Гнап назвал преимущества такой стратегии добычи янтаря:

– природа от этого не страдает, ведь ее восстанавливают под бдительным надзором экологов;

– полиция не занимается обилечиванием копателей, не вступает с ними в вооруженные стычки;

– государство не теряет свой авторитет и не подвергается угрозе сепаратизма в местных старательских республиках;

– президенту не приходится в ручном режиме снимать руководителей районных отделений полиции;

– копатели, кроме того, что законно зарабатывают деньги, еще и становятся героями телепрограмм.

Ранее на Житомирщине обнаружили рекордную партию незаконно добытого янтаря. Правоохранители провели обыски и нашли более двух тонн ценного материала.

Что известно о незаконной добыче янтаря?С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровненской и Житомирской областях.



Несколько раз в этих регионах даже были столкновения между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. В связи с расследованием НАБУ на высшем уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже Генпрокурор.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на правду" за 17 августа: