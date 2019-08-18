Як зупинити "бурштинову мафію": чітка відповідь Гнапа

Володимир Зеленський у Житомирі вимагав звільнень від кількох високопосадовців через нелегальний видобуток бурштину в області. Однак проблема потребує не просто заміни прізвищ на табличках в кабінетах. Її треба вирішувати системно.

Таку думку у своєму відеоблозі "Право на правду" озвучив журналіст Дмитро Гнап. За його словами, єдиний вихід з цієї проблеми – це легалізація видобутку бурштину в Україні.

До слова: Після візиту Зеленського на Житомирщині почали розслідування

"Наприклад, на телеканалі Discovery чи Viasat Explore ви можете побачити, як вирішене це питання в США чи в Канаді. На цих каналах є кілька передач про копачів золота", – сказав Гнап.

За його словами, канали показують, як старателі об'єднуються в артілі, кожна з яких може, скинувшись грошима, на відкритому аукціоні купити право оренди земельної ділянки. Щоб законно мати золото, срібло, нефрит чи інші корисні копалини.

В разі, якщо рекультивація не проведена наступного разу старателів можуть не допустити до аукціону. Або й взагалі оштрафувати на значну суму,

– зазначив журналіст.

"Така система всім вигідна – місцеві старателі отримують законне право на своїй землі видобувати корисні копалини, місцевий бюджет отримує чималі гроші за продаж ліцензій, гроші потім йдуть на розвиток місцевої медицини, освіти чи розбудову доріг", – пояснив блогер.

Дмитро Гнап назвав переваги такої стратегії видобутку бурштину:

– природа від цього не страждає, адже її відновлюють під пильним оком екологів;

– поліція не займається обілечуванням копачів, не вступає з ними в збройні сутички;

– держава не втрачає свій авторитет і не наражається на загрозу сепаратизму в місцевих старательських республіках;

– президенту не доводиться в ручному режимі знімати керівників районних відділків поліції;

– копачі, крім того, що законно заробляють гроші, ще й стають героями телепрограм.

Раніше на Житомирщині виявили рекордну партію незаконно видобутого бурштину. Правоохоронці провели обшуки та знайшли понад дві тонни коштовного матеріалу.

Що відомо про незаконний видобуток бурштину?З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.



Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці п'ять років Генпрокуратура відзвітувала про десятки затриманих. Згідно з розслідуванням НАБУ на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Тоді у їх провині не сумнівався навіть Генпрокурор.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на правду" за 17 серпня: