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      Бурштинові схеми: після візиту Зеленського на Житомирщині почали розслідування

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      Місце незаконного видобутку бурштину
      Місце незаконного видобутку бурштину / Інформатор

      Прокуратура Житомирщини почала розслідувати можливу причетність правоохоронців до контрабанди незаконно видобутого бурштину.

      Розслідування розпочали на підставі заяв президента Зеленського, а також інформації в ЗМІ про можливу причетність деяких осіб до злочинів, передає прес-служба прокуратури Житомирської області. 

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      Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо можливого отримання хабаря одним з керівників правоохоронних органів. Розслідувати справу почали після оприлюднення інформації під час наради з Зеленським про покривання незаконного видобутку бурштину правоохоронцями. 

      Кримінальне провадження розпочали за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою. Винним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Матеріали справи передали до територіального управління Державного бюро розслідувань.

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      Зазначимо, що напередодні президент Зеленський зібрав у Житомирі нараду, присвячену незаконному видобутку бурштину. Там він закликав керівників силових органів Житомирської області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

      Раніше на Житомирщині виявили рекордну партію незаконно видобутого бурштину. Правоохоронці провели обшуки та знайшли понад дві тонни коштовного матеріалу.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Розслідування Новини Житомира Бурштин Контрабанда
      Джерело: 24 канал
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