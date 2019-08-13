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      Янтарные схемы: после визита Зеленского на Житомирщине начали расследование

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      Место незаконной добычи янтаря
      Место незаконной добычи янтаря / Информатор

      Прокуратура Житомирской области начала расследовать возможную причастность правоохранителей к контрабанде незаконно добытого янтаря.

      Расследование начали на основании заявлений президента Зеленского, а также информации в СМИ о возможной причастности некоторых лиц к преступлениям, передает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

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      Прокуратура начала досудебное расследование возможного получения взятки одним из руководителей правоохранительных органов. Расследовать дело начали после обнародования информации во время совещания с Зеленским о покрытии незаконной добычи янтаря правоохранителями.

      Уголовное производство начали по факту принятия предложения, обещания или получения взятки должностным лицом. Виновным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Материалы дела передали в территориальное управление Государственного бюро расследований.

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      Отметим, что накануне президент Зеленский собрал в Житомире совещание, посвященное незаконной добыче янтаря. Там он призвал руководителей силовых органов Житомирской области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

      Ранее на Житомирщине обнаружили рекордную партию незаконно добытого янтаря. Правоохранители провели обыски и нашли две тонны драгоценного материала.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Расследования Янтарь Новости Житомира Контрабанда
      Источник: 24 канал
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