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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский возвращается домой после нормандского саммита

      119 Читати новину українською
      Владимир Зеленский возвращается из Парижа / фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из Парижа в Киев. Накануне в столице Франции он принимал участие в тяжелых переговорах в нормандском формате, которые продолжались в течение более 8 часов.

      В своем фейсбуке президент даже запостил фото с борта самолета во французском аэропорту.

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      Возвращаемся домой – в Украину, к жене, к детям,
      – подписал фото Владимир Зеленский.

      Длительные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном не прошли бесследно – еще во время совместной пресс-конференции в ночь на 10 декабря президент Украины признался, что устал и уже хочет поскорее вернуться в Киев.

      К слову, в Париж на такие важные переговоры Зеленский летал не один. Вместе с ним была целая делегация в составе руководителей министерств и правоохранительных органов, помощников и советников. Всего в состав украинской делегации вошли:

      • Министр иностранных дел Вадим Пристайко;
      • Министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
      • Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
      • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
      • Первый помощник президента Сергей Шефир;
      • Помощник президента Андрей Ермак;
      • Советник президента Руслан Демченко;
      • Глава Офиса Президента Андрей Богдан;
      • Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко;
      • Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк;
      • Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовка.

      О чем удалось и не получилось договориться на саммите

      Самое первое – положительные результаты. Зеленский и Путин в Париже договорились об:

      • Обмене пленными:
        До 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех";
      • Следующей встрече в нормандском формате:
        Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца;
      • Разведении сил:
        До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.
      • Прекращении огня:
        Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

      Впрочем, были и вопросы, в которых стороны не пришли к согласию. Среди них:

      • Восстановление украинского контроля за границей и выборы на Донбассе:
        Зеленский и Путин не смогли договориться об их порядке. Зеленский настаивал на выборах после восстановления контроля за границей, Путин – в обратном порядке;
      • Транзит газа:
        Конкретно договориться о продлении транзита так и не удалось. Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза", стороны "договорились продолжить договариваться";
      • Возвращение Крыма:
        Эта тема в Париже даже не поднималась. Владимир Зеленский заверил, что до нее просто не дошли.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Нормандская встреча 2019 Новости Франции
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