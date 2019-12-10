Зеленский возвращается домой после нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из Парижа в Киев. Накануне в столице Франции он принимал участие в тяжелых переговорах в нормандском формате, которые продолжались в течение более 8 часов.
В своем фейсбуке президент даже запостил фото с борта самолета во французском аэропорту.
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Возвращаемся домой – в Украину, к жене, к детям,
– подписал фото Владимир Зеленский.
Длительные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном не прошли бесследно – еще во время совместной пресс-конференции в ночь на 10 декабря президент Украины признался, что устал и уже хочет поскорее вернуться в Киев.
К слову, в Париж на такие важные переговоры Зеленский летал не один. Вместе с ним была целая делегация в составе руководителей министерств и правоохранительных органов, помощников и советников. Всего в состав украинской делегации вошли:
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- Министр внутренних дел Арсен Аваков;
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- Первый помощник президента Сергей Шефир;
- Помощник президента Андрей Ермак;
- Советник президента Руслан Демченко;
- Глава Офиса Президента Андрей Богдан;
- Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко;
- Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк;
- Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовка.
О чем удалось и не получилось договориться на саммите
Самое первое – положительные результаты. Зеленский и Путин в Париже договорились об:
- Обмене пленными:
До 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех";
- Следующей встрече в нормандском формате:
Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца;
- Разведении сил:
До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.
- Прекращении огня:
Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.
Впрочем, были и вопросы, в которых стороны не пришли к согласию. Среди них:
- Восстановление украинского контроля за границей и выборы на Донбассе:
Зеленский и Путин не смогли договориться об их порядке. Зеленский настаивал на выборах после восстановления контроля за границей, Путин – в обратном порядке;
- Транзит газа:
Конкретно договориться о продлении транзита так и не удалось. Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза", стороны "договорились продолжить договариваться";
- Возвращение Крыма:
Эта тема в Париже даже не поднималась. Владимир Зеленский заверил, что до нее просто не дошли.