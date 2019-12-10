Зеленский возвращается домой после нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из Парижа в Киев. Накануне в столице Франции он принимал участие в тяжелых переговорах в нормандском формате, которые продолжались в течение более 8 часов.

В своем фейсбуке президент даже запостил фото с борта самолета во французском аэропорту.

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Возвращаемся домой – в Украину, к жене, к детям,

– подписал фото Владимир Зеленский.

Длительные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном не прошли бесследно – еще во время совместной пресс-конференции в ночь на 10 декабря президент Украины признался, что устал и уже хочет поскорее вернуться в Киев.

К слову, в Париж на такие важные переговоры Зеленский летал не один. Вместе с ним была целая делегация в составе руководителей министерств и правоохранительных органов, помощников и советников. Всего в состав украинской делегации вошли:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко;

Министр внутренних дел Арсен Аваков;

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

Первый помощник президента Сергей Шефир;

Помощник президента Андрей Ермак;

Советник президента Руслан Демченко;

Глава Офиса Президента Андрей Богдан;

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко;

Заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк;

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовка.

О чем удалось и не получилось договориться на саммите

Самое первое – положительные результаты. Зеленский и Путин в Париже договорились об:

Обмене пленными:

До 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех";

До 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех"; Следующей встрече в нормандском формате:

Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца;

Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца; Разведении сил:

До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.

До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске. Прекращении огня:

Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

Впрочем, были и вопросы, в которых стороны не пришли к согласию. Среди них: