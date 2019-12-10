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      Зеленський повертається додому після нормандського саміту

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      Володимир Зеленський повертається з Парижа / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський повертається з Парижа до Києва. Напередодні у столиці Франції він брав участь у важких переговорах у нормандському форматі, які тривали протягом понад 8 годин.

      У своєму фейсбуці президент навіть запостив фото з борту літака у французькому аеропорту.

      Важливо! Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

      Повертаємось додому – в Україну, до дружини, до дітей,
      – підписав фото Володимир Зеленський.

      Тривалі переговори з Путіним, Меркель і Макроном не минули безслідно – ще під час спільної пресконференції у ніч на 10 грудня президент України зізнався, що втомився і вже хоче якнайшвидше повернутися до Києва.

      До слова, у Париж на такі важливі переговори Зеленський літав не сам. Разом з ним була ціла делегація у складі керівників міністерств і правоохоронних органів, помічників та радників. Загалом до складу української делегації увійшли:

      • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
      • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;
      • Глава Служби безпеки України Іван Баканов;
      • Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
      • Перший помічник президента Сергій Шефір;
      • Помічник президента Андрій Єрмак;
      • Радник президента Руслан Демченко;
      • Глава Офісу Президента Андрій Богдан;
      • Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко;
      • Заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк;
      • Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка.

      Про що вдалося і не вийшло домовитися на саміті

      Найперше – позитивні результати. Зеленський і Путін у Парижі домовилися про:

      • Обмін полоненими:
        До 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх";
      • Наступна зустріч у нормандському форматі:
        Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці;
      • Розведення сил:
        До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.
      • Припинення вогню:
        Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

      Втім були і питання, у яких сторони не дійшли згоди. Серед них:

      • Відновлення українського контролю за кордоном та вибори на Донбасі:
        Зеленський і Путін не змогли домовитися про їх порядок. Зеленський наполягав на виборах після відновлення контролю за кордоном, Путін – у зворотньому порядку;
      • Транзит газу:
        Конкретно домовитися про продовження транзиту так і не вдалося. Як зазначив виконавчий директор "Нафтогазу", сторони "домовилися продовжити домовлятися";
      • Повернення Криму:
        Ця тема у Парижі навіть не підіймалася. Володимир Зеленський запевнив, що до неї просто не дійшли.

       

      Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Новини України Новини політики Новини Франції
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