Зеленський повертається додому після нормандського саміту
Президент України Володимир Зеленський повертається з Парижа до Києва. Напередодні у столиці Франції він брав участь у важких переговорах у нормандському форматі, які тривали протягом понад 8 годин.
У своєму фейсбуці президент навіть запостив фото з борту літака у французькому аеропорту.
Важливо! Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки
Повертаємось додому – в Україну, до дружини, до дітей,
– підписав фото Володимир Зеленський.
Тривалі переговори з Путіним, Меркель і Макроном не минули безслідно – ще під час спільної пресконференції у ніч на 10 грудня президент України зізнався, що втомився і вже хоче якнайшвидше повернутися до Києва.
До слова, у Париж на такі важливі переговори Зеленський літав не сам. Разом з ним була ціла делегація у складі керівників міністерств і правоохоронних органів, помічників та радників. Загалом до складу української делегації увійшли:
- Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;
- Глава Служби безпеки України Іван Баканов;
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
- Перший помічник президента Сергій Шефір;
- Помічник президента Андрій Єрмак;
- Радник президента Руслан Демченко;
- Глава Офісу Президента Андрій Богдан;
- Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко;
- Заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк;
- Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка.
Про що вдалося і не вийшло домовитися на саміті
Найперше – позитивні результати. Зеленський і Путін у Парижі домовилися про:
- Обмін полоненими:
До 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх";
- Наступна зустріч у нормандському форматі:
Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці;
- Розведення сил:
До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.
- Припинення вогню:
Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.
Втім були і питання, у яких сторони не дійшли згоди. Серед них:
- Відновлення українського контролю за кордоном та вибори на Донбасі:
Зеленський і Путін не змогли домовитися про їх порядок. Зеленський наполягав на виборах після відновлення контролю за кордоном, Путін – у зворотньому порядку;
- Транзит газу:
Конкретно домовитися про продовження транзиту так і не вдалося. Як зазначив виконавчий директор "Нафтогазу", сторони "домовилися продовжити домовлятися";
- Повернення Криму:
Ця тема у Парижі навіть не підіймалася. Володимир Зеленський запевнив, що до неї просто не дійшли.