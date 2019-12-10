Зеленський повертається додому після нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський повертається з Парижа до Києва. Напередодні у столиці Франції він брав участь у важких переговорах у нормандському форматі, які тривали протягом понад 8 годин.

У своєму фейсбуці президент навіть запостив фото з борту літака у французькому аеропорту.

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Повертаємось додому – в Україну, до дружини, до дітей,

– підписав фото Володимир Зеленський.

Тривалі переговори з Путіним, Меркель і Макроном не минули безслідно – ще під час спільної пресконференції у ніч на 10 грудня президент України зізнався, що втомився і вже хоче якнайшвидше повернутися до Києва.

До слова, у Париж на такі важливі переговори Зеленський літав не сам. Разом з ним була ціла делегація у складі керівників міністерств і правоохоронних органів, помічників та радників. Загалом до складу української делегації увійшли:

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;

Глава Служби безпеки України Іван Баканов;

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

Перший помічник президента Сергій Шефір;

Помічник президента Андрій Єрмак;

Радник президента Руслан Демченко;

Глава Офісу Президента Андрій Богдан;

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко;

Заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк;

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовка.

Про що вдалося і не вийшло домовитися на саміті

Найперше – позитивні результати. Зеленський і Путін у Парижі домовилися про:

Обмін полоненими :

До 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх";

: До 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх"; Наступна зустріч у нормандському форматі :

Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці;

: Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці; Розведення сил :

До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.

: До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську. Припинення вогню :

Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

Втім були і питання, у яких сторони не дійшли згоди. Серед них: