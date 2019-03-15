Зеленский впереди, Скоцик догнал Смешко, – социологи

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы Президента Украины, то среди тех, кто определился и придет на участки, за Владимира Зеленского отдали бы свой голос 24,9%, за Юлию Тимошенко – 19%.

За Петра Порошенко – 17,3%. Такие результаты исследования общественного мнения на пресс-конференции "Выборы президента Украины: за кого готовы отдать свой голос украинцы 31 марта" презентовали координатор исследовательских проектов "Украинского социологического портала" Артем Горбенко, политический консультант Николай Спиридонов и политолог Виктор Савинов.

"С конца февраля лидер президентского рейтинга не изменился. Среди тех, кто определился и придет на выборы, 24,9% готовы отдать свой голос за Владимира Зеленского. На втором месте лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 19%, Петр Порошенко отстает менее чем на 2% (17,3%). Вторую тройку лидеров возглавляет Анатолий Гриценко с 10,6%, за ним идут Юрий Бойко с 9% и Олег Ляшко с 5,4%. Здесь тоже почти ничего не изменилось, несмотря на объединительные процессе в состоянии оппозиционных и демократических сил", – рассказал Артем Горбенко.

По словам политического консультанта Николая Спиридонова, интересные изменения произошли с рейтингами кандидатов в Президенты Украины, которые замыкают первую десятку избирательного списка.

"Виталий Скоцик догнал Игоря Смешко и почти догнал Александра Вилкула. У Вилкула – 3,1%, у Смешко и Скоцика – по 2,5% голосов. Это дает основания считать, что кандидаты, которые ведут активную избирательную кампанию, могут рассчитывать на увеличение своей узнаваемости и доли сторонников среди масс избирателей. Для них это важно, поскольку они рассчитывают на успех в выборах в Верховную Раду Украины в октябре этого года. Тот же Виталий Скоцик, несмотря на то, что перестал быть лидером Аграрной партии и пошел на президентские выборы самовыдвиженцем, смог заметно нарастить свой рейтинг. Вероятно, это стало результатом правильно выбранной выборной стратегии и активного личного присутствия на страницах центральных и местных газет и теле- и радиоканалах, где он, в частности, публично полемизировал с Балашовым, Данилюком, Шевченко и другими кандидатами. Для многих избирателей Виталий Скоцик является "новым лицом" в украинской политике, а потому привлекает их внимание и своей личностью, и предвыборной программой. Также похоже, что ему удалось показать себя еще и эффективным коммуникатором с западными партнерами: в Украине многим стало известно о его успешных дебатах в Европарламенте и интервью зарубежным СМИ", – подчеркнул политический консультант.

Общенациональное исследование "Электоральные предпочтения украинцев" с 7 по 13 марта 2019 года во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей), методом личного интервью (face-to-face). Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2%.