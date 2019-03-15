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      Зеленський попереду, Скоцик наздогнав Смешка, – соціологи

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      Соціологічне дослідження
      Соціологічне дослідження / dniprograd.org

      Якби наступної неділі відбувалися вибори Президента України, то серед тих, хто визначився та прийде на дільниці, за Володимира Зеленського віддали б свій голос 24,9%, за Юлію Тимошенко – 19%.

      За Петра Порошенка – 17,3%. Такі результати дослідження громадської думки на прес-конференції "Вибори президента України: за кого готові віддати свій голос українці 31 березня" презентували координатор дослідницьких проектів "Українського соціологічного порталу" Артем Горбенко, політичний консультант Микола Спиридонов та політолог Віктор Савінов.

      "З кінця лютого лідер президентського рейтингу не змінився. Серед тих, хто визначився та прийде на вибори, 24,9% готові віддати свій голос за Володимира Зеленського. На другому місці лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 19%, Петро Порошенко відстає менше ніж на 2% (17,3%). Другу трійку лідерів очолює Анатолій Гриценко з 10,6%, за ним йдуть Юрій Бойко з 9% та Олег Ляшко з 5,4%. Тут теж майже нічого не змінилось, незважаючи на об’єднавчі процесі в стані опозиційних та демократичних сил", – розказав Артем Горбенко.

      За словами політичного консультанта Миколи Спиридонова, цікаві зміни сталися з рейтингами кандидатів у Президенти України, які замикають першу десятку виборчого списку.

      "Віталій Скоцик наздогнав Ігоря Смешка і майже наздогнав Олександра Вілкула. У Вілкула – 3,1%, у Смешка і Скоцика – по 2,5% голосів. Це дає підстави вважати, що кандидати, котрі ведуть активну виборчу кампанію, можуть розраховувати на збільшення своєї пізнаваності й частки прихильників серед загалу виборців. Для них це важливо, оскільки вони розраховують на успіх у виборах до Верховної Ради України в жовтні цього року. Той же Віталій Скоцик, попри те, що перестав бути лідером Аграрної партії та пішов на президентські вибори самовисуванцем, зміг помітно наростити свій рейтинг. Імовірно, це стало результатом правильно обраної виборної стратегії та активної особистої присутності на шпальтах центральних і місцевих газет та на теле- і радіоканалах, де він, зокрема, публічно полемізував з Балашовим, Данилюком, Шевченком та іншими кандидатами. Для багатьох виборців Віталій Скоцик є "новим обличчям" в український політиці, а тому привертає їхню увагу і своєю особистістю, і передвиборною програмою. Також схоже, що йому вдалося показати себе ще й ефективним комунікатором із західними партнерами: в Україні багатьом стало відомо про його успішні дебати в Європарламенті та інтерв’ю зарубіжним ЗМІ", – підкреслив політичний консультант.

      Загальнонаціональне дослідження "Електоральні уподобання українців" з 7 по 13 березня 2019 року в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв’ю (face-to-face). Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 2%.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Віталій Скоцик Ігор Смешко
      Джерело: 24 Канал
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