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      Зеленский встретился с министром МИД Канады: о чем говорили

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      В Киеве президент Владимир Зеленский встретился с главой министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. На встрече речь зашла в частности о расследовании трагедии МАУ и канадских инвестициях.

      Канада – особый стратегический партнер для Украины. В частности благодаря поддержке в программах реформ и помощи в реабилитации ветеранов, говорится в заявлении Офиса Президента.

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      Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань положительно оценил ход реформ в Украине и назвал их быстрыми.

      Важный пункт, о котором также шла речь – это расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Говорил Зеленский о вопросах компенсации родственникам погибших и полном расследовании трагедии. Он заверил, что Украина полностью открыта перед своими международными партнерами и всячески с ними сотрудничает в интересах следствия.

      Среди приоритетных направлений в сотрудничестве между Украиной и Канадой Зеленский назвал инвестирование. Так, президент лично пригласил канадских инвесторов.

      Мы будем упрощать систему инвестирования, коммуникаций, защищать права, чтобы создавать в Украине качественную инфраструктуру и рабочие места,
      – отметил Зеленский.

      Сотрудничество между Украиной и Канадой: что известно? В июле 2016 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли. Оно вступило в силу с 1 августа 2017-го. Соглашение открыло для украинских экспортеров и товаров 98% канадского рынка.

      Впрочем, объемы торговли между двумя государствами до сих пор остаются незначительными. Так, Канада даже не попала в список 45 ключевых торговых партнеров Украины в 2019 году, куда попали все страны, которые наторговали с нашим государством более 400 миллионов долларов в течение прошлого года.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офіс Президента МИД Украины Канада
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