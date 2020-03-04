Зеленський зустрівся з міністром МЗС Канади: про що говорили

У Києві президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником міністерства закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. На зустрічі мова зайшла зокрема про розслідування трагедії МАУ та канадські інвестиції.

Канада – особливий стратегічний партнер для України. Зокрема через підтримку у програмах реформ і допомозі в реабілітації ветеранів, йдеться у заяві Офісу Президента.

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Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань позитивно оцінив перебіг реформ в Україні та назвав їх швидкими.

Важливим пунктом, про який також ішлося – це розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Говорив Зеленський про питання компенсації родичам загиблих та повне розслідування трагедії. Він запевнив, що Україна повністю відкрита перед своїми міжнародними партнерами та всіляко з ними співпрацює в інтересах слідства.

Щодо пріоритетних напрямів у співпраці між Україною та Канадою Зеленський назвав інвестування. Так, президент особисто запросив канадських інвесторів.

Ми спрощуватимемо систему інвестування, комунікацій, захищатимемо права, щоб створювати в Україні якісну інфраструктуру та робочі місця,

– зазначив Зеленський.

Співпраця між Україною і Канадою: що відомо?У липні 2016 року була підписана Угода про зону вільної торгівлі. Вона набула чинності з 1 серпня 2017-го. Угода відкрила для українських експортерів та товарів 98% канадського ринку.



Втім обсяги торгівлі між двома державами досі залишаються незначними. Так, Канада навіть не потрапила у список 45 ключових торгівельних партнерів України у 2019 році, куди потрапили усі країни, які наторгували з нашою державою на понад 400 мільйонів доларів протягом минулого року.