15:42
4 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
      Вєсті Кремля
      20:39, 3 березня
      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
      Вєсті.UA
      20:14, 3 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Зеленський зустрівся з міністром МЗС Канади: про що говорили

      - Читать новость на русском
      Зеленський і Франсуа-Філіп Шампань / фото пресслужби ОП

      У Києві президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником міністерства закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. На зустрічі мова зайшла зокрема про розслідування трагедії МАУ та канадські інвестиції.

      Канада – особливий стратегічний партнер для України. Зокрема через підтримку у програмах реформ і допомозі в реабілітації ветеранів, йдеться у заяві Офісу Президента.

      Цікаво: Коли IKEA відкриється в Україні: умови Швеції

      Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань позитивно оцінив перебіг реформ в Україні та назвав їх швидкими.

      Важливим пунктом, про який також ішлося – це розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Говорив Зеленський про питання компенсації родичам загиблих та повне розслідування трагедії. Він запевнив, що Україна повністю відкрита перед своїми міжнародними партнерами та всіляко з ними співпрацює в інтересах слідства.

      Щодо пріоритетних напрямів у співпраці між Україною та Канадою Зеленський назвав інвестування. Так, президент особисто запросив канадських інвесторів.

      Ми спрощуватимемо систему інвестування, комунікацій, захищатимемо права, щоб створювати в Україні якісну інфраструктуру та робочі місця, 
      – зазначив Зеленський.

      Співпраця між Україною і Канадою: що відомо?У липні 2016 року була підписана Угода про зону вільної торгівлі.  Вона набула чинності з 1 серпня 2017-го. Угода відкрила для українських експортерів та товарів 98% канадського ринку.

      Втім обсяги торгівлі між двома державами досі залишаються незначними. Так, Канада навіть не потрапила у список 45 ключових торгівельних партнерів України у 2019 році, куди потрапили усі країни, які наторгували з нашою державою на понад 400 мільйонів доларів протягом минулого року.

      Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента МЗС України Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:23 Пропагандистка, євразійська активістка: що відомо про дружину Мельничука
      Северин Трач
      сьогодні , 15:10 Кінець ери Китаю? Чи має Україна шанси стати виробничим хабом
      Наталія Мікольска
      сьогодні , 14:00 Олег Немчінов може стати новим міністром Кабміну: факти з біографії
      Анна Запотоцька
      сьогодні , 13:40 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 13:30 Міністром закордонних справ може стати Дмитро Кулеба: що про нього відомо
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук