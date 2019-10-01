Зеленский встретился с Томом Крузом: поговорили о кино – фото

Всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению украинского президента.

Зеленский встретился с Крузом вечером 30 сентября, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Том Круз рассказал главе государства, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.



Зеленский встретился с Томом Крузом/ Источник: president.gov.ua

Владимир Зеленский также рассказал актеру о собственном опыте в кино.

Рад приветствовать в Киеве актера, режиссера и просто талантливого человека – Тома Круза. Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи,

– написал глава государства на своей фейсбук-странице.

Зеленский также отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной.

"Радуюсь, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино дверь Украины. Уверен, что эта миссия – выполнима!", – добавил президент.