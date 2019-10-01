Зеленський зустрівся із Томом Крузом: поговорили про кіно – фото

Всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз прибув до Києва на запрошення українського президента.

Зеленський зустрівся із Крузом ввечері 30 вересня, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Том Круз розповів главі держави, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, аби відвідати Україну.



Зеленський зустрівся із Томом Крузом/ Джерело: president.gov.ua

Володимир Зеленський також розповівактору про власний досвід у кіно.

Радий вітати у Києві актора, режисера і просто талановиту людину – Тома Круза. Запросив його до України, щоб він на власні очі побачив, скільки у нашій неймовірній країні цікавих локацій для створення кіно: сучасні урбаністичні пейзажі, старе місто, залишки радянського минулого, тихі та затишні хутори, фантастичні мальовничі краєвид,

– написав глава держави на своїй фейсбук-сторінці.

Зеленський також зазначив, що нещодавно український парламент ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. Цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою.

"Радію, що Україна починає приваблювати зірок світового кіно. Сподіваюся, закон про компенсації іноземним кіновиробникам, нещодавно ухвалений парламентом, справді відкриє для світового кіно двері України. Впевнений, що ця місія – здійсненна!", – додав президент.