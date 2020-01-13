Зеленский ввел жену в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о совете по "Художественного арсенала". В частности, документ определяет новый состав совета, куда вошла и его жена Елена Зеленская.

Соответствующий указ от 13 января 2020 года опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

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Новый состав совета "Художественного арсенала":

Бородянский Владимир Владимирович – министр культуры, молодежи и спорта Украины, глава совета ;

; Балашова Ольга Александровна – заместитель генерального директора Национального художественного музея Украины;

Борзов Сергей Сергеевич – руководитель Государственного управления делами;

Буци Юрий Богданович – правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом;

Вышлинский Глеб Викторович – исполнительный директор общественной организации "Центр экономической стратегии";

Зеленская Елена Владимировна – супруга президента Украины;

Карпяк Вадим Дмитриевич – журналист, культуролог;

Кебуладзе Вахтанг Иванович – философ, писатель;

Кулеба Дмитрий Иванович – вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Лерос Гео Багратович – советник Президента Украины, народный депутат Украины;

Мазурик Зиновий Васильевич – эксперт по музейному делу;

Пиоро Владислав Игоревич – председатель правления общественной организации "Украинский центр развития музейного дела";

Островская-Люта Олеся Богдановна – генеральный директор государственного предприятия "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Художественный арсенал", секретарь совета ;

; Пасхавер Александр Иосифович – ученый-экономист;

Ройтбурд Александр Анатольевич – директор коммунального учреждения "Одесский художественный музей";

Чуева Екатерина Евгеньевна – генеральный директор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Во времена президентства Петра Порошенко сопредседателем совета "Художественного арсенала" была его жена Марина Порошенко. Назначена она была указом мужа от 21 декабря 2016 года, но Владимир Зеленский своим указом отменил действие предыдущего.

Что такое "Художественный арсенал"?

"Художественный арсенал" – культурно-художественный и музейный комплекс в Киеве. Юридически он подчинен Государственному управлению. Проект был инициирован третьим президентом Украины Виктором Ющенко с целью создания культурно-художественного и музейного Комплекса европейского уровня.