Зеленський ввів дружину у раду, яку раніше очолювала Марина Порошенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про раду щодо "Мистецького арсеналу". Зокрема, документ визначає новий склад ради, куди увійшла і його дружина Олена Зеленська.

Відповідний указ від 13 січня 2020 року опублікований на сайті Офісу Президента України.

Цікаво: Я хочу побачити ситуацію на власні очі, – Олена Зеленська перевірила шкільне харчування

Новий склад ради "Мистецького арсеналу":

Бородянський Володимир Володимирович – міністр культури, молоді та спорту України, голова ради ;

; Балашова Ольга Олександрівна – заступник генерального директора Національного художнього музею України;

Борзов Сергій Сергійович – керівник Державного управління справами;

Буці Юрій Богданович – урядовий уповноважений з питань управління державним боргом;

Вишлінський Гліб Вікторович – виконавчий директор громадської організації "Центр економічної стратегії";

Зеленська Олена Володимирівна – дружина Президента України;

Карп'як Вадим Дмитрович – журналіст, культуролог;

Кебуладзе Вахтанг Іванович – філософ, письменник;

Кулеба Дмитро Іванович – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Лерос Гео Багратович – радник Президента України, народний депутат України;

Мазурик Зеновій Васильович – експерт з музейної справи;

Піоро Владислав Ігорович – голова правління громадської організації "Український центр розвитку музейної справи";

Островська-Люта Олеся Богданівна – генеральний директор державного підприємства "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", секретар ради;

Пасхавер Олександр Йосипович – вчений-економіст;

Ройтбурд Олександр Анатолійович – директор комунальної установи "Одеський художній музей";

Чуєва Катерина Євгенівна – генеральний директор Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

За часів президентства Петра Порошенка співголовою ради "Мистецького арсеналу" була його дружина Марина Порошенко. Призначена вона була указом чоловіка від 21 грудня 2016 року, але Володимир Зеленський своїм указом скасував дію попереднього.

Що таке "Мистецький арсенал"?"Мистецький арсенал" – культурно-мистецький та музейний комплекс у Києві. Юридично він підпорядкований Державному управлінню. Проєкт був ініційований третім президентом України Віктором Ющенком з метою створення культурно-мистецького та музейного Комплексу європейського рівня.