Зеленский зовет на встречу студентов, которых 6 лет назад избили "беркутовцы"

Владимир Зеленский заявил о намерении встретиться с участниками Революции достоинства, которых 6 лет назад жестоко избили сотрудники "Беркута". Президента интересует, имеют ли они возможность воплощать в жизнь перемены, за которые боролись во времена Майдана.

О своем желании пообщаться со студентами, которые остались в ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане, Зеленский написал в фейсбуке.

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Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного, – счастливого будущего для своей страны.

Он отметил, что интересуется тем, где активисты сейчас и получили ли возможность управлять страной и воплощать перемены, за которые боролись.

Что известно о силовом разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Произошел в ночь на 30 ноября 2013 года, примерно в 4 часа утра. Почти 2 тысячи беркутовцев окружили 400 активистов, большинство из которых были студентами. Вследствие жестокого избиения пострадали по меньшей мере 79 человек. Та ночь стала переломным моментом, после которого акции протеста стали масштабными и охватили всю страну.

Обратите внимание! Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков). По словам главного военного прокурора Виктора Чумака, по делам Майдана обвинительный приговор вынесен 46 человекам, а подозрение сообщено 445 людям.