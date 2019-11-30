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      Зеленський кличе на зустріч студентів, яких 6 років тому побили "беркутівці"

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      Зеленський хоче зустрітися з активістами, яких 6 років тому побив "Беркут" / GettyImages

      Володимир Зеленський заявив про намір зустрітися з учасниками Революції гідності, яких 6 років тому жорстоко побили співробітники "Беркуту". Президента цікавить, чи мають вони можливість втілювати у життя зміни, за які боролися у часи Майдану.

      Про своє бажання поспілкуватися зі студентами, які залишилися у ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані, Зеленський написав у фейсбуці.

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      Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а тільки заради одного,
      – щасливого майбутнього для своєї країни.

      Він зазначив, що цікавиться тим, де активісти зараз та чи отримали можливість керувати країною та втілювати зміни, за які боролися.

      Що відомо про силовий розгін Майдану 30 листопада 2013 року

      Стався у ніч на 30 листопада 2013 року, приблизно о 4 годині ранку. Майже 2 тисячі беркутівців оточили 400 активістів, більшість з яких була студентами. Внаслідок жорстокого побиття постраждали щонайменше 79 людей. Та ніч стала переломним моментом, після якого акції протесту стали масштабними та охопили всю країну.

      Зверніть увагу!  Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків). За словами головного військового прокурора Віктора Чумака, у справах Майдану обвинувальний вирок ухвалено щодо 46 осіб, а підозру повідомлено 445 людям.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Революція Гідності Володимир Зеленський Новини України
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