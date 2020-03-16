Зеленский создал Координационный совет из-за коронавируса

Отныне в Украине при президенте будет работать Координационный совет по противодействию распространению Covid-19. Основная его задача – мониторинг ситуации с распространением коронавируса в Украине и противодействие этому.

Подписанный Владимиром Зеленским указ о создании Координационного совета опубликовали на сайте президента. Важно Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны В указе отмечается, что распространение Covid-19 создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия. За что будет отвечать Координационный совет: получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции. Какова ситуация в Украине с коронавируса сейчас Сейчас в Украине есть 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, одна женщина умерла – 71-летняя жительница Житомирской области.

12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты.

Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты. В то же время города вводят еще более жесткие меры, будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки.

16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.

для иностранцев, а с 17 марта Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала