Зеленський створив Координаційну раду через коронавірус

Відтепер в Україні при президентові працюватиме Координаційна рада з протидії поширенню Covid-19. Основне її завдання – моніторинг ситуації із поширенням коронавірусу в Україні та протидія цьому.

Підписаний Володимиром Зеленським указ про створення Координаційної ради опублікували на сайті президента. Важливо Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани В указі наголошують, що поширення Covid-19 створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки. За що відповідатиме Координаційна рада одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції. Яка ситуація в Україні з коронавірусом зараз Наразі в Україні є 5 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, одна жінка померла – 71-річна мешканка Житомирської області.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин . Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

Водночас міста запроваджують ще жорсткіші заходи, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та заправки.

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу