Зеленський створив Координаційну раду через коронавірус
Відтепер в Україні при президентові працюватиме Координаційна рада з протидії поширенню Covid-19. Основне її завдання – моніторинг ситуації із поширенням коронавірусу в Україні та протидія цьому.
Підписаний Володимиром Зеленським указ про створення Координаційної ради опублікували на сайті президента.
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В указі наголошують, що поширення Covid-19 створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки.
За що відповідатиме Координаційна рада
- одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;
- запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.
Яка ситуація в Україні з коронавірусом зараз
- Наразі в Україні є 5 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, одна жінка померла – 71-річна мешканка Житомирської області.
- 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
- Водночас міста запроваджують ще жорсткіші заходи, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та заправки.
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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