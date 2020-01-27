Зеленский встретился с Дудой в Освенциме: о чем говорили

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились 27 января в Освенциме в рамках празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения.

Зеленский отметил, что Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. На очереди - восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь, сообщили в Офисе Президента Украины.

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Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее. Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет,

– сказал украинский президент

Зеленский анонсировал, что в 2020 году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий. Он надеется на визит Дуды в Украину.

Украинский лидер также поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета государства. Зеленский отметил, что Украина ценит надежную поддержку Дуды и Польши в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

"Мы имеем полное понимание и доверие. Верим, что только так и должно всегда быть между нашими странами, между Украиной и Польшей", – сказал Зелеснький.

Президенты согласовали вопросы дальнейшего экономического сотрудничества.

"Польша – наш четвертый крупнейший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы по достоинству оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине. Мы сегодня договорились и в дальнейшем развивать и укреплять наше стратегическое, дружественное партнерство", – сказал Зеленский.

Дуда поблагодарил Зеленского за участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Смотрите видео встречи Зеленского с Дудой:

Смотрите видео о Дне памяти жертв Холокоста:​