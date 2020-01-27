17:41
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Зеленский встретился с Дудой в Освенциме: о чем говорили

      103 Читати новину українською
      Зеленский с Дудой встретился в Освенциме 27.01.2020 / president.gov.ua

      Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились 27 января в Освенциме в рамках празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения.

      Зеленский отметил, что Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. На очереди - восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь, сообщили в Офисе Президента Украины.

      Читайте также: Зеленский рассказал историю своей семьи во время Холокоста

      Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее. Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет,
      – сказал украинский президент

      Зеленский анонсировал, что в 2020 году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий. Он надеется на визит Дуды в Украину.

      Украинский лидер также поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета государства. Зеленский отметил, что Украина ценит надежную поддержку Дуды и Польши в вопросе европейской и евроатлантической интеграции.

      "Мы имеем полное понимание и доверие. Верим, что только так и должно всегда быть между нашими странами, между Украиной и Польшей", – сказал Зелеснький.

      Президенты согласовали вопросы дальнейшего экономического сотрудничества.

      "Польша – наш четвертый крупнейший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы по достоинству оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине. Мы сегодня договорились и в дальнейшем развивать и укреплять наше стратегическое, дружественное партнерство", – сказал Зеленский.

      Дуда поблагодарил Зеленского за участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

      Смотрите видео встречи Зеленского с Дудой:

      Смотрите видео о Дне памяти жертв Холокоста:​

       

      В Украине зафиксировали случай коронавируса – уточнено
      сегодня
      7069
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Голокост Новости Польши Анджей Дуда евреи История
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:37 Бьерндалену – 46: что нужно знать о живой легенде биатлона
      Наталя Сколоздра 1022
      сегодня , 17:29 Конец света близко: что такое Часы Судного дня и сколько времени осталось человечеству
      Світлана Попова 79
      сегодня , 17:00 Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      Лілія Шевцова 80
      сегодня , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 315
      сегодня , 14:37 Кто подставил Дональда Трампа, или Недоброжелательный интерес к Украине
      Борис Немировський 152
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук