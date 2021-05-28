В телефонном разговоре участвовали заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и руководитель Департамента по европейским и внешнеполитическим вопросам Ведомства Федерального канцлера Республики Австрия Барбара Каудель-Йенсен. Также сказали об актуальных вопросах европейской повестки дня.

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О чем говорили

Барбара Каудель-Йенсен заверила, что позиция Австрии непреклонна – они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Благодаря четкой позиции наших международных партнеров, в частности Австрии, удалось избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе, отметил в этом контексте Игорь Жовква", – отметили в сообщении.

Важно! В апреле 2021 года Рося активно стягивала войска к границе с Украиной. Это обеспокоило не только украинскую власть, но и все мировое сообщество. Говорили о возможном наступлении.

Добавили, что существует необходимость дальнейшего мониторинга задекларированного процесса отвода войск.

Также во время разговора обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты на встрече Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Республики Австрия Себастианом Курцом.

Справка. Встреча состоялась в сентябре 2020 года. Тогда Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Австрии.

Игорь Жовква и Барбара Каудель-Йенсен обменялись информацией о последних шагах правительств обеих стран для преодоления последствий пандемии COVID-19. Говорили, в частности, об установленных требованиях относительно пересечения границ, учитывая приближение периода летних отпусков.