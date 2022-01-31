Соответствующие письма с приглашениями прислали и другим должностным лицам. Об этом сообщил Руслан Стефанчук на согласительном совете руководителей парламентских фракций и групп 31 января.
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Спикер отметил, что 1 февраля состоится открытие седьмой сессии Верховной Рады Украины IX созыва.
У нас был утвержден календарный план работ, в соответствии с которым мы завтра работаем пленарно, после этого три дня этой недели переходим на работу в комитетах,
– заметил Руслан Стефанчук.
Нардепы 27 января проголосовали за изменения в календарный план на ближайшее время – из-за большого количества больных COVID-19 нардепов. До 11 февраля будут работать в комитетах.