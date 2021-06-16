Самолет с эвакуированной женщиной и 7 детьми приземлился в "Жулянах" в ночь на 16 июня. Украинцы находились в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии.

К теме Из лагерей в Сирии вернулась украинская семья – женщина и 7 ее детей

Встречали их заместитель руководителя ОП Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Освобожденная украинка отметила, что очень рада возвращению на родину и поблагодарила всех, кто был причастен к этой операции.

В Украине вернули семью из Сирии / Фото ОП

ОП: Украина будет защищать граждан, где бы они ни были

У Зеленского также подчеркнули, что президент придерживается принципа безусловной защиты украинских граждан, где бы они ни были.

Если украинец попал в беду, государство сделает все, чтобы его спасти. Именно такой пример мы и видим сегодня. Президент непосредственно координировал процесс,

– пояснил Машовец.

Глава государства приобщил предоставить освобожденной семье необходимое медицинское обслуживание. Он заверил, что государство поможет им вернуться к нормальной жизни в Украине.

В ОП надеются, что это не последнее освобождение украинцев из сирийских лагерей. Как отметил Таран, каждая такая успешная операция является свидетельством того, что "Украина своих не бросает".

Возвращение украинцев из Сирии

Накануне Нового года в Украину из Сирии вернули 2 женщин и 7 детей, которые также находились в сложных условиях.

Они находились в лагерях для беженцев "Аль-Холл" и "Рож", обустроенных на территории северо-восточной Сирии.

По словам Эмине Джапаровой, всего из лагерей в Сирии уже уволены 15 украинцев, а впереди – еще много работы.

Справка. По данным Human Rights Watch по состоянию на апрель 2021 года власти Сирии незаконно удерживали 40 украинских женщин и детей в лагерях для беженцев.