Самолет с эвакуированной женщиной и 7 детьми приземлился в "Жулянах" в ночь на 16 июня. Украинцы находились в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии.
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Встречали их заместитель руководителя ОП Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Освобожденная украинка отметила, что очень рада возвращению на родину и поблагодарила всех, кто был причастен к этой операции.
В Украине вернули семью из Сирии / Фото ОП
ОП: Украина будет защищать граждан, где бы они ни были
У Зеленского также подчеркнули, что президент придерживается принципа безусловной защиты украинских граждан, где бы они ни были.
Если украинец попал в беду, государство сделает все, чтобы его спасти. Именно такой пример мы и видим сегодня. Президент непосредственно координировал процесс,
– пояснил Машовец.
Глава государства приобщил предоставить освобожденной семье необходимое медицинское обслуживание. Он заверил, что государство поможет им вернуться к нормальной жизни в Украине.
В ОП надеются, что это не последнее освобождение украинцев из сирийских лагерей. Как отметил Таран, каждая такая успешная операция является свидетельством того, что "Украина своих не бросает".
Возвращение украинцев из Сирии
- Накануне Нового года в Украину из Сирии вернули 2 женщин и 7 детей, которые также находились в сложных условиях.
- Они находились в лагерях для беженцев "Аль-Холл" и "Рож", обустроенных на территории северо-восточной Сирии.
- По словам Эмине Джапаровой, всего из лагерей в Сирии уже уволены 15 украинцев, а впереди – еще много работы.