Літак з евакуйованою жінкою та 7 дітьми приземлився у "Жулянах" у ніч проти 16 червня. Українці перебували у таборах закритого типу на території північно-східної Сирії.

До теми З таборів у Сирії повернулася українська родина – жінка та 7 її дітей

Зустрічали їх заступник керівника ОП Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Звільнена українка наголосила, що дуже рада поверненню на батьківщину та подякувала всім, хто був причетним до цієї операції.



В Україну повернули родину з Сирії / Фото ОП

ОП: Україна захищатиме громадян, де б вони не були

У Зеленського також підкреслили, що президент дотримується принципу безумовного захисту українських громадян, де б вони не були.

Якщо українець потрапив у біду, держава зробить усе, щоб його врятувати. Саме такий приклад ми й бачимо сьогодні. Президент безпосередньо координував процес,

– пояснив Машовець.

Глава держави долучив надати звільненій родині необхідне медичне обслуговування. Він запевнив, що держава допоможе їм повернутися до нормального життя в Україні.

В ОП сподіваються, що це не останнє звільнення українців із сирійських таборів. Як зазначив Таран, кожна така успішна операція є свідченням того, що "Україна своїх не кидає".

Повернення українців з Сирії

Напередодні Нового року в Україну з Сирії повернули 2 жінок та 7 дітей, які також перебували у складних умовах.

Вони перебували у таборах для біженців "Аль-Хол" та "Рож", облаштованих на території північно-східної Сирії.

За словами Еміне Джапарової, загалом з таборів у Сирії вже звільнено 15 українців, а попереду – ще багато роботи.

Довідка. За даними Human Rights Watch станом на квітень 2021 року влада Сирії незаконно утримувала 40 українських жінок і дітей у таборах для біженців.