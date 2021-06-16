Допомогли повернутися родині фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ та Офіс Президента. Транзитний коридор для вивезення громадян України забезпечила влада Іраку.

Нагадаємо, днями У Сирії посіпаки Асада обстріляли лікарню ракетами: 18 загиблих, серед них діти

Повернення українців із Сирії: родина з 8 людей прибула до України

У квітні 2021 року у Human Rights Watch повідомили, що влада Сирії незаконно утримує чотири десятки українських жінок і дітей у таборах для біженців. Причому нікому з них не висували жодних обвинувачень у злочинах.

Українська держава докладає всіх зусиль, аби повернути наших громадян додому.

От і 15 червня стало відомо, що повернутися змогли восьмеро людей – жінка та сім її дітей.

Цю інформацію у фейсбуці підтвердила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Маємо гарні новини! Сім’я наших співвітчизників нарешті повернулася із табору біженців у Сирії додому,

– написала вона.

За її ж словами, ці люди кілька років пробули в таборах для біженців закритого типу в Сирії у нелюдських умовах.

Зауважимо, в Україні родині ще треба буде відновити документи громадян. Також їх перевірятимуть правоохоронці.

До слова, 31 грудня 2020 Україна повернула з Сирії 2 кримських татарок та 7 дітей. За результатами перевірок Служба безпеки України не виявила "фактів причетності зазначених громадян до терористичної діяльності".

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