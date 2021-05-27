Это нужно, чтобы действовать не против десятка людей, а сразу держать на крючке до нескольких сотен. В частности, под политическим влиянием олигархов говорится о высокой должности в госаппарате, финансировании или руководстве партией или просто контроле над СМИ, которые "распространяют информацию политического характера".

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Что касается бизнеса. Здесь говорится о:

конечных бенефициарах естественных монополий;

монополистах товарных рынков;

владельцах или бенефициарах активов стоимостью от 84 миллионов долларов. Это даже больше чем капитал каждого из фигурантов топовой сотни украинских богачей.

Специалисты соглашаются, по этим критериям тех, кого можно отнести к олигархам, в Украине значительно больше, чем ранее названных 13.

Фамилии олигархов будет определять СНБО

Определять фамилии будет традиционно Совет нацбезопасности и обороны. Олигарха внесут в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни".

Игорь Коломойский уже сравнил этот перечень со списками предателей народа. Но, по мнению специалистов, новые нормы не действенные как инструмент борьбы с олигархами.

Нужна деятельность сильных и независимых институтов. Это прежде всего судебная организация и Антимонопольный комитет. В этом законе есть все признаки узурпации власти президентом,

– отметила глава правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Эксперты подчеркнули, изменения должны быть системными, а не одноразовой контролируемой акцией. Странной нормой является и отчетность должностных лиц о встречах с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности – для прокуроров.

Более того, с Коломойским или Ахметовым встречался и сам Офис Президента, и люди из его окружения. Для самих же олигархов запретов только 3, но и те – крайне сомнительные.

"Осуществлять взносы в поддержку политических партий – но они и сейчас это не делают официально. Быть бенефициаром, покупателем, в процессе приватизации. Впрочем, может купить какая-то третья компания, затем у нее перекупить спокойно. Эта норма обходится легко", – пояснил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Он добавил, что олигархам запрещается быть контролером или бенефициаром СМИ. Впрочем, по его мнению, это – наступление на свободу слова.

Наибольшее беспокойство вызывает судьба СМИ, принадлежащих олигархам

Судьба средств массовой информации вызывает наибольшее беспокойство. Олигархам предложат их продать, но не связанным с собой лицам и с безупречной деловой репутацией. И вот так выйти из реестра олигархов.

Им (олигархам – 24 канал) остаются все монополии в собственности. В том числе и те, которые влияют на рынки социальных или стратегически важных товаров, с помощью которых они не только зарабатывают, но и давят на политиков,

– отметила государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Только изменится номинальный владелец у того же СМИ с той же редакционной политикой. Еще одним вариантом специалисты называют вероятную медийную блокаду, когда всех СМИ заставят быть лояльными к власти. Так было в России в начале 2000-х – во время тамошней кампании по деолигархизации. Что касается политических влияний олигархов и их миллиардных активов. Скорее всего, они будут сохранены без всяких "или".

Ведь сложную проблему олигархии можно решить только системно, а не одним законом – вернув в Украину верховенство права и наладив работу всех органов, которые действительно ограничивают влияние крупного бизнеса на жизнь страны.