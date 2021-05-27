Це потрібно, щоб діяти не проти десятка людей, а одразу тримати на гачку до декількох сотень. Зокрема, під політичним впливом олігархів мовиться про високу посаду в держапараті, фінансування чи керівництво партією або просто контроль над ЗМІ, які "поширюють інформацію політичного характеру".

Зверніть увагу Зеленський анонсував законопроєкт щодо деолігархізації: як відреагували у Ахметова

Щодо бізнесу. Тут мовиться про:

кінцевих бенефіціарів природних монополій;

монополістів товарних ринків;

власників чи бенефіціарів активів вартістю від 84 мільйонів доларів. Це навіть більше ніж капітал кожного з фігурантів топової сотні українських багатіїв.

Фахівці погоджуються, за цими критеріями, тих, кого можна зарахувати до олігархів, в Україні значно більше, ніж раніше названих 13.

Прізвища олігархів визначатиме РНБО

Визначатиме прізвища традиційно Рада нацбезпеки й оборони. Олігарха внесуть до "Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті".

Ігор Коломойський вже порівняв цей перелік зі списками зрадників народу. Але, на думку фахівців, нові норми не є дієвими як інструмент боротьби з олігархами.

Потрібна діяльність сильних і незалежних інституцій. Це насамперед судова інституція й Антимонопольний комітет. У цьому законі є всі ознаки узурпації влади президентом,

– зазначила глава правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Експерти підкреслили, зміни мають бути системними, а не одноразовою контрольованою акцією. Дивною нормою є і звітування посадовців про зустрічі з олігархами під загрозою звільнення для керівництва НАБУ та адміністративної відповідальності — для прокурорів.

Ба більше, з Коломойським чи Ахметовим зустрічався і сам Офіс Президента, і люди з його оточення. Для самих же олігархів заборон є лише 3, але й ті – вкрай сумнівні.

"Здійснювати внесення на підтримку політичних партій – але вони й зараз це не роблять офіційно. Бути бенефіціаром, покупцем, у процесі приватизації. Втім може купити якась третя компанія, потім у неї перекупити спокійно. Ця норма обходиться легко", – пояснив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

Читайте також Каратимуть по-різному, – у ЦПК назвали недоліки законопроєкту щодо олігархів

Він додав, що олігархам забороняється бути контролером чи бенефіціаром ЗМІ. Втім, на його думку, це – наступ на свободу слова.

Найбільше занепокоєння викликає доля ЗМІ, які належать олігархам

Доля засобів масової інформації викликає найбільше занепокоєння. Олігархам запропонують їх продати, але не пов'язаним з собою особам і з бездоганною діловою репутацією. І ось так вийти з реєстру олігархів.

Їм (олігархам – 24 канал) залишаються усі монополії у власності. Зокрема, й ті, які впливають на ринки соціальних або стратегічно важливих товарів, за допомогою яких вони не тільки заробляють, а й тиснуть на політиків,

– наголосила державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Лише зміниться номінальний власник у того ж ЗМІ з тією ж редакційною політикою. Ще одним варіантом фахівці називають ймовірну медійну блокаду, коли всіх ЗМІ змусять бути лояльними до влади. Так було в Росії на початку 2000-х – під час тамтешньої кампанії з деолігархізації. Що стосується політичних впливів олігархів і їхніх мільярдних активів. Найімовірніше, вони будуть збережені без усіляких "або".

Адже складну проблему олігархії можна вирішити лише системно, а не одним законом – повернувши в Україну верховенство права і налагодивши роботу всіх органів, які й справді обмежують вплив великого бізнесу на життя країни.